Wahlkampfabschluss der Parteien zur Europawahl

Führende Vertreter der konservativen Parteien haben beim EVP-Wahlkampfabschluss in München ihre Unterstützung für Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) bekräftigt. Bei ihrem einzigen prominenten Auftritt im deutschen Wahlkampf für die Europawahl sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie werde sich "mit allem, was ich habe, dafür einsetzen", dass Weber Präsident der EU-Kommission werde. Weber sei der richtige Mann für unsere Zeit. "Wir brauchen Brückenbauer und nicht Spalter", sagte Merkel.

Merkel sprach sich außerdem dafür aus, sich auf die europäische Wertegemeinschaft zu besinnen. Den Brexit nannte sie ein "einschneidendes Ergebnis," das die Menschen anspornen müsse, mit Europa pfleglich umzugehen. Jede Art von Nationalismus sei "ein Angriff auf unsere Werte".

Weber: Europa steht für Sicherheit und Wohlstand

CSU-Politiker Weber erklärte, er wolle "unser Europa nicht den Populisten und Nationalisten überlassen". Europa stehe für Sicherheit und Wohlstand. Weber sagte, er wolle alle bestehenden EU-Verordnungen einem "Systemcheck" unterziehen. Der CSU-Politiker betonte, die Europäische Volkspartei sei die "Gründungspartei der europäischen Idee". Bayer, Deutscher und Europäer zu sein - das gehöre zusammen.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hatte seine Teilnahme an der EVP-Veranstaltung aufgrund der politischen Situation in Österreich kurzfristig abgesagt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begrüßte Kurz' Entscheidung, die Koalition der ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ aufzukündigen. Mit Blick auf die FPÖ sagte Söder: "Letztlich sind das Personen, die nicht seriös arbeiten und regieren wollen." Gleiches gelte auch für Salvini in Italien, Wilders in den Niederlanden sowie für die AfD in Deutschland.

Kramp-Karrenbauer: "Das darf nie mehr eine Chance haben"

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte, es gehe bei der Wahl auch darum, dass Europa seine Rolle in der Welt nicht anderen überlasse. Kramp-Karrenbauer sagte in Anspielung auf Populisten und Nationalisten, derzeit erhebe sich wieder das hässliche Gesicht von Politik, das einst zu Krieg in Europa geführt habe. "Das darf nie mehr eine Chance haben“, sagte die CDU-Chefin und erhielt dafür langen Applaus.

SPD warnt ebenfalls vor Rechtsruck

Auch die Sozialdemokraten haben vor den Wahlen am Sonntag eindringlich vor einem Rechtsruck in Europa gewarnt. Die Sozialdemokraten seien das Bollwerk gegen Rechts, sagte Parteichefin Andrea Nahles in Bremen. "Wollen wir auf mehr Zusammenarbeit in Europa setzen oder den Orbans, Gaulands, Straches und Co. Europa überlassen, damit sie es zerstören können? So zugespitzt ist die Situation in Europa."

Grüne sehen eine "Klimaschutz-Wahl"

Die Grünen warben bei ihrem Wahlkampfabschluss um ein Mandat für den Klimaschutz. Die Wahl am Sonntag sei "die Klimaschutz-Wahl der letzten Jahrzehnte", sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Freitag in Berlin. Ebenso wie ihr Co-Parteichef Robert Habeck und die Europa-Spitzenkandidaten Ska Keller und Sven Giegold will Baerbock bis Sonntag nochmals auf Wahlkampftour durch alle 16 Bundesländer gehen.

Auch die Linken und die AfD luden heute zu Schlusskundgebungen zur Europawahl ein.