Wahlen in Südfrankreich: Zwischen Lavendel und Fremdenhass

Der Rechtsradikalismus hat in Teilen Südfrankreichs Tradition. In der Provence schaffte es Mitte der 1990er Jahre der Front National, gleich vier Gemeinden zu erobern: die Hafenstadt Toulon, das historische Städtchen Orange und die beiden Vororte von Marseille: Marignane und Vitrolles.

Auch wenn in drei der vier Städten die Rechtsradikalen wieder abgewählt wurden, so bleibt der Rassemblement National - wie sich der Front National seit 2018 nennt – im Süden stark. Im Herbst 2021 hat es zwar überraschenderweise nicht ganz gereicht, um die Regionalwahlen zu gewinnen. Der Rassemblement war aber klare Nummer 2. Zudem haben die Rechtsradikalen andere Rathäuser erobert. Zum Beispiel in Cogolin - einem kleinen Städtchen mit etwas mehr als 12.000 Einwohnern, gut 100 Kilometer östlich von Marseille an der Cote d'Azur. Saint Tropez, wo sich die Reichen und Superreichen mit ihren Luxusschiffen gerne sehen lassen, ist ein Nachbarort. Und auch zu Cogolin gehört ein Yachthafen, in dem einige Superboote vor Anker liegen. Der Ort selbst liegt etwas von der Küste und dem Tourismusrummel zurückgezogen im Landesinneren.

Rechtsextreme volksnah und versöhnlich

Auf den rechtsradikalen Bürgermeister Marc-Etienne Lansade wollen viele Menschen in Cogolin nichts kommen lassen. Darunter auch der Unternehmer Rene Salvestrini.

"Wir haben einen jungen, dynamischen Bürgermeister, der unseren regionalen Bräuchen sehr zugetan ist. Das ist für uns wirklich erfreulich. Der ist auch kein Extremist. Der ist sehr gemäßigt. Klar, er mag schon das Französische. Aber er ist auch offen, man kann mit ihm reden." Rene Salvestrini

Marc-Etienne Lansade wurde 2014 als Kandidat des Front National in Cogolin zum Bürgermeister gewählt. 2020 schaffte er seine Wiederwahl. Inzwischen ist er aus der Partei von Marine Le Pen ausgetreten und gibt sich den Wählern gegenüber versöhnlich. Lansade versucht volksnah zu wirken, schlendert in Jeans und hochgekrempeltem Hemd zwischen den Ständen des traditionellen Marktes von Cogolin hindurch. Er sieht etwas müde aus, vielleicht auch gelangweilt. Und dennoch es wirkt wie eine Masche. Was ist sein Erfolgsrezept? "Eine Gemeinde verwaltet man am besten", sagt er, "indem man drei Dinge berücksichtigt: Das erste ist die Sicherheit. Das läuft ganz gut in Cogolin. Das zweite, was man in einer Stadt hinbekommen muss, ist die Lebensqualität, dazu gehört, dass man die Gebäude in Schuss hält, dass der Verkehr sinnvoll geregelt ist, dass es Parkplätze gibt. Und das Dritte ist Unterhaltung. Corona hat alles ein bisschen kaputt gemacht. Man muss also versuchen, dass die Leute wieder einigermaßen normal leben und fröhlich sein können."

Soweit könnten Politiker anderer Parteien wohl problemlos mitgehen. Doch das ist nur der eine Teil von Lansades Politik, jener Teil, der das Tagesgeschäft betrifft. Wenn es um politische Grundeinstellungen geht, dann zeigt sich die andere Seite des Bürgermeisters: "Wenn man sich diese ganzen Feministen ansieht, die uns völlig absurde Debatten aufzwingen, Gender-Sprache und diesen ganzen Blödsinn und gleichzeitig unternimmt niemand etwas gegen die Islamisierung unserer Gesellschaft", sagt er. "Wir sind doch dabei ins Mittelalter zurückzufallen."

Das andere Gesicht der Rechtsextremen

Lansade hat bereits gezeigt, dass solche Sätze nicht nur so dahingesagt sind, sondern dass er es ernst meint. Im Internet ist noch immer ein Video zu finden, das er selbst von sich drehen ließ, um es in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Es zeigt den Bürgermeister vor einem Camp in Cogolin, aus dem Sinti und Roma von den örtlichen Einsatzkräften vertrieben worden sind. Im Bild zu sehen sind dazu zerstörte Wohnwagen, umgekippte Stühle und Tische, demolierte Schränke, Matratzen und Bettzeug auf der Erde. Die Botschaft ist eindeutig: "Wir sind hier auf diesem Grundstück, weil wir es geschafft haben, die Roma zu vertreiben, die sich hier auf diesem Grundstück aufhielten, das teils privat ist und teils der Gemeinde gehört. Wir sind jetzt dabei, das hier alles abzureißen. Wir müssen diese Umweltverschmutzung jetzt erst einmal beseitigen. Sehen Sie sich diese ganzen Sachen an, die hier rumliegen, das Meiste ist wahrscheinlich geklaut, das kann man sich doch denken."

Marc Etienne Lansade ist umstritten, er habe – so heißt es - viele zweifelhafte Bauprojekte in der Gemeinde angestoßen, sich dabei wenig um Naturschutz und amtliche Vorgaben geschert. Einige Bürgerinnen und Bürger sehen in ihm einen zwielichtigen Unternehmer, der das Städtchen ausplündern will. Er hat an den Stränden der Gemeinde ein Burkaverbot verhängt, das ein Gericht allerdings wieder aufhob. Es gibt mehrere Verfahren gegen ihn. Und trotzdem wurde er wiedergewählt und hält sich seit sieben Jahren im Amt. Für seine Anhänger ist er ein Macher und einer, der sich nicht klein kriegen lässt.

Dass man in Südfrankreich, als Rechtsradikaler auch jahrzehntelang regieren kann, vorausgesetzt man stellt es geschickt an, zeigt ein anderes Beispiel rund 200 Kilometer nordwestlich von Cogolin: Das Städtchen Orange. Dort sitzt der Wahlsieger von damals bis heute auf seinem Posten.

Trostlosigkeit in den Armenvierteln

Orange mit seinen 30.000 Einwohnern liegt mitten in der Provence, ein malerisches Städtchen mit einem gut erhaltenen römischen Amphitheater, eine außergewöhnliche Touristenattraktion. Was sich in der Innenstadt nicht sofort erahnen lässt: Orange hat auch seine weniger schönen Seiten. Etwas außerhalb liegt das Quartier de l´Aigues. Ein Armenviertel, das die in Frankreich verbreiteten Sozialwohnungs-Komplexe, an Trostlosigkeit noch überbietet. Heruntergekommene, graue Beton-Gebäude mit maroden Eingangstüren und Innenhöfen ohne jeglichen Charme. Einige Eingänge sind zugemauert, Fenster mit Brettern vernagelt.

"Da, wo ich wohne, sind die Fenster nicht in Ordnung, da kommt es kalt rein und die Fensterläden sind kaputt. Und die Badewanne müsste man auch ersetzen", sagt ein Bewohner des Quartier de L’Aigues. "Aber wenn ich frage, heißt es, wir können gerade gar nichts machen, weil jetzt bald alles umgebaut wird hier. Ich wohne seit 26 Jahren hier und seitdem sagen die mir jedes Mal, wenn man was reparieren lassen will: dieses Jahr wird umgebaut, dieses Jahr wird umgebaut. Aber wir warten immer noch."

Weder Vermieter noch Sozialämter fühlen sich hier offenbar zuständig. Woran liegt das? Jean Francois Normani, Fahrlehrer im Ruhestand, jetzt Lokalpolitiker und erklärter Gegner des rechtsradikalen Bürgermeisters Jacques Bompard, der Orange seit 25 Jahren regiert, gehört der Partei La Republique en Marche von Präsident Macron an, die hier in der Opposition ist. Er wirft dem amtierenden Bürgermeister Bompard vor, die Stadt kaputt zu sparen: "Hier gibt es nichts mehr für die Jugendlichen, es gibt dafür drei oder vier Altersheime. Natürlich müssen wir uns auch um diese Leute kümmern. Aber man muss sich gleichzeitig um die anderen kümmern. Es gibt keine Disco mehr, ein Kino musste schließen. Es gibt nichts mehr zum Ausgehen, die Stadt stirbt langsam."

Ein Vorwurf, den der amtierende Bürgermeister Jacques Bompard nicht gelten lässt. Ausländischen Journalisten gegenüber zeigt sich Bompard freundlich und bestens gelaunt. Dass er ein sparsamer Bürgermeister sei, gibt er unumwunden zu. Es komme allerdings auf die Perspektive an, so seine Überzeugung. Wie hat er es geschafft, 25 Jahre lang trotz seines sparsamen Kurses im Amt zu bleiben?"Den Bürgern dienen, so dass sie mit dem nicht immer ganz einfachen Leben hier in Frankreich zurechtkommen", lautet seine Antwort.

Diffamierung von Minderheiten

Wie genau kann man den Menschen dienen, wenn man sie nicht unterstützt, in intakten Wohnungen zu leben oder ihre Kinder zu versorgen, wie macht man sie zufriedener, fragen Kritiker des rechtsradikalen Bürgermeisters. Bompard hat zwar darauf eine lange Antwort, allerdings ohne konkrete Maßnahmen zu nennen. Stattdessen verbreitet er seine politische Ideologie. Er warnt vor dem großen Umbau, den die Regierung in Paris betreibe. Echte Franzosen sollen demnach vertrieben und durch zugewanderte, moslemische Gruppen ersetzt werden, eine Behauptung, die von rechtsradikalen Politikern im aktuellen Wahlkampf ständig wiederholt wird. "Dieser Umbau beeinträchtigt die Lebensqualität teilweise ganz erheblich, denken Sie an den Drogenhandel, denken Sie an die abnehmende Sicherheit", sagt Bürgermeister Jacques Bompard. "Das sind die Themen, für die der Staat zuständig wäre. Und der Staat – anstatt die Lebensqualität aufrecht zu erhalten - zwingt uns dazu, sie zu zerstören. Ich höre von den übergeordneten Politikern immer nur 'Sozialwohnungen'. Die reden von nichts anderem, die sind besessen davon. Das sollte aber keine Obsession sein, sondern ein Mittel unter vielen, um die Lebensqualität zu sichern und nicht, um die Dritte Welt zu uns einzuladen."

Die rechtextreme Umbau-Theorie hat inzwischen auch die eigentlich gemäßigten politischen Lager erreicht. Die konservative Präsidentschaftskandidatin Valerie Pecresse etwa hat sie im Wahlkampf inzwischen ebenfalls wiederholt. Die Taktik, die auf dieser Behauptung aufsetzt, ist so einfach wie effektiv. Man diffamiert Minderheiten und lässt Viertel, in denen ohnehin benachteiligte Menschen leben, zu No-Go-Zonen verkommen. Sobald in diesen Stadtvierteln dann tatsächlich Gewalttaten stattfinden, wird das als Argument genommen, um hart durchgreifen zu müssen. Je mehr Menschen auf diese Art in einem ständigen Alarmzustand gehalten würden und je öfter ihnen gleichzeitig mehr Sicherheit versprochen werde, sagen Kritiker, umso mehr gewinne man auch Wählerstimmen. Bei vielen verfängt dementsprechend auch die Politik der Ausgrenzung von Minderheiten und Ärmeren, die vom rechtsradikalen Bürgermeister betrieben wird. Gleichzeitig wächst demgegenüber aber auch der Zorn bei Menschen wie Jean Francois Normani, die sich gegen Diskriminierungen einsetzen und sich eine offene, dynamische Gemeinde wünschen, in der sich alle wohlfühlen.