Wahlen in Griechenland: Votum über Tsipras' Reformen

Sind die Reformen der Regierung Tsipras im krisengeschüttelten Griechenland erfolgreich? Die Antworten auf diese Frage fallen sehr unterschiedlich aus - das zeigt ein Besuch im griechischen Wahlkampf.

In einem kleinen, feinen Regierungsgebäude hat Dimitrios Liákos sein Büro: Seit 2016 ist er der Mann für Reformen im Kabinett von Alexis Tsipras. Davor hat er als Investmentbanker gearbeitet. Als Sonderminister soll er das Reformprogramm der Regierung koordinieren. Eine nicht ganz einfache Rolle, weil es keine Kabinettsdisziplin gibt wie etwa in Deutschland. So haben die Minister mehr Freiraum für eigene Entscheidungen. Bei der Frage, ob es da nicht Probleme gibt, bleibt Dimitrios Liákos ganz Diplomat.

"Oft gibt es unterschiedliche Arten, sich einem Problem anzunähern, aber am Ende haben wir ein Ergebnis. Der Ministerpräsident ist dabei eine große Hilfe, weil er Griechenland wirklich verändern will." Dimitrios Liákos

Investoren wollen Reformen sehen, sagt der Minister

Die Tsipras-Regierung modernisiere Griechenland systematisch: Die legendäre Bürokratie werde abgebaut, mit der Korruption Schluss gemacht, einst geschützte Branchen für den Wettbewerb geöffnet.

"Wir glauben, dass wir nur mit Reformen das Image Griechenlands in der Welt verändern können. Es ist vielleicht der einzige Weg, Investoren dazu zu bringen, uns ihr Geld anzuvertrauen. Das versuchen wir zu tun." Dimitrios Liákos

Aber noch sprechen internationale Ranglisten eine andere Sprache: Beim letzten Doing-Business-Ranking der Weltbank ist Griechenland zurückgefallen – auf Rang 72. Zum Vergleich: Portugal liegt um mehr als 40 Plätze weiter vorne, Deutschland auf Platz 24. Das Doing-Business-Ranking gilt als wichtiger Gradmesser dafür, wie wettbewerbsfähig ein Land ist.

Arbeitslosigkeit in Griechenland sinkt nur langsam

Tsipras' Reform-Minister schaut lieber auf einen Vergleich der OECD, der Entwicklungsorganisation der Industrieländer. Die bescheinige Griechenland großen Reformeifer. Außerdem wachse die griechische Wirtschaft wieder – und die Arbeitslosigkeit sei gesunken; 18,5 Prozent ist aber immer noch der höchste Wert in der EU. Als ehemaliger Investmentbanker liebt Dimitris Liákos Botschaften. Seine Botschaft lautet: Wir sorgen für Normalisierung – und sind schon ein gutes Stück vorangekommen.

"Es ist wie ein Marathon. Den 100-Meter-Sprint beherrschen wir nicht, aber wir sind gut auf der Langstrecke." Auf die Frage, wie weit das Land denn sei auf seinem Marathon, mein Liákos: "Sagen wir, etwa bei 25 Kilometern." Mehr als die Hälfte der Reform-Agenda habe Griechenland also bereits geschafft.

Oppositionspolitiker: Wenig Reform, viel Klientelismus und Korruption

Ortswechsel: Wir besuchen Panajotis Karkatsoulis in seinem Büro. Er sitzt als Abgeordneter für die Partei "Kínema Allajís" im griechischen Parlament. Die "Bewegung für den Wandel" ist ein Zusammenschluss aus den Resten der sozialdemokratischen Pasók und der liberalen Partei Potámi. Bei den bevorstehenden Parlamentswahlen könnte sie drittstärkste Kraft werden – mit unter zehn Prozent.

"Haben Sie nicht einen Job für mich?", das sei die Frage, die er am häufigsten zu hörenbekomme. Panajotis Karkatsoulis ist Experte für Verwaltungsreformen. Viele Länder hat er schon beraten. Beim Umbau der Verwaltung in Griechenland sieht er – anders als Tsipras‘ Reformminister – schwarz.

"Viele Dinge haben sich nicht verändert, und was sich verändert hat, ist total fragil. Es kann innerhalb einer Woche wieder zusammenbrechen." Panajotis Karkatsoulis

Und die politische Kultur in Griechenland sei nach wie vor geprägt vom Klientelismus. Das heißt: Politik und bestimmte Interessengruppen verschafften sich gegenseitig Vorteile. Wer dem anderen persönlich weiter helfe, könne auch eine Gegenleistung erwarten.

"Der Klientelismus wirkt unverändert. Das griechische Drama ist noch lange nicht zu Ende." Panajotis Karkatsoulis