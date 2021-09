Wahlchaos in Berlin: Ist das Ergebnis anfechtbar?

Am Superwahltag in Berlin wurde von teils chaotischen Zuständen berichtet: Vor einigen Wahllokalen bildeten sich am Sonntag lange Schlangen, sodass manche Wähler erst nach 18:00 Uhr ihre Stimmen abgeben konnten - wodurch sich die Auszählung verzögerte. Zum Teil waren die Wahlzettel ausgegangen oder vertauscht worden.

Der Bundeswahlleiter forderte einen Bericht von der Landeswahlleitung an. Die Pannen zogen auch die Aufmerksamkeit der Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf sich. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, sieht das Ergebnis der Bundestagswahl aber nicht zwangsläufig gefährdet.

Wahlbeobachter registrieren die Pannen

"Wir haben von den Problemen in den Berliner Wahllokalen Notiz genommen", sagte die lettische Politikwissenschaftlerin Lolita Cigane dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie leitet das OSZE-Expertenteam, das die Bundestagswahl in Deutschland beobachtet hat. "Wir können aber aus den einzelnen Vorfällen in den Wahllokalen keine Schlussfolgerungen für die gesamtdeutsche Wahl ziehen, weil wir nicht alle Wahllokale beobachtet haben", sagte Cigane. "Aber wir haben sie natürlich notiert und auch beobachtet, was die Presse berichtet hat." In der Hauptstadt habe es ein sehr hohes Interesse gegeben, wählen zu gehen.

Superwahltag in Berlin: Es war viel los

Neben dem Bundestag wurden am Sonntag in Berlin auch das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt. Und die Bürgerinnen und Bürger stimmten auch noch über den Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungskonzerne ab. Gleichzeitig habe es laut Cigane mit dem Marathon eine zweite große Veranstaltung in der Stadt gegeben.

Das Wahlbeobachter-Team der OSZE war in Berlin mit vier Experten unterwegs. Sie konzentrierten sich dabei auf Bereiche wie die Wahlkampagne, Briefwahl und die Kampagnenfinanzierung. Vor den Wahlen habe sich gezeigt, dass es in Deutschland ein hohes Vertrauen in das Wahlsystem gebe, sowohl von Seite der am Prozess beteiligten Personen wie auch der Bürger und Bürgerinnen, so Cigane.

Ihren Bericht über die deutsche Bundestagswahl wird die OSZE in rund einem Monat veröffentlichen.

Harbarth: "Nicht jeder Mangel führt zur Ungültigkeit"

Nach Einschätzung von Bundesverfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth gefährden die Pannen in Berlin nicht zwangsläufig das Ergebnis der Bundestagswahl. Der Staat sei seinen Bürgern "zur Organisation und Durchführung einer möglichst störungs- und fehlerfreien Bundestagswahl verpflichtet", sagte Harbarth der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dies schließe die Bereitstellung von Urnen und Wahlzetteln ein. Nicht jeder Mangel führe allerdings zur Ungültigerklärung der Wahl.

Selbst wenn möglicherweise die gesetzmäßige Zusammensetzung des Bundestags berührt sein sollte, müsse eine Wahl nicht notwendig wiederholt werden, erläuterte Harbarth. "Grundsätzlich gilt: Das Interesse an der Bestandserhaltung einer gewählten Volksvertretung ist gegen die Auswirkungen des Wahlfehlers abzuwägen."

Eine Anfechtung der Wahl wäre laut Landeswahlleiterin erst nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses am 14. Oktober möglich.