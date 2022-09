Wahl in Tirol: ÖVP nochmal davongekommen

Der "Mattle-Toni", wie er sich in jedem dritten Satz im Wahlkampf selbst nannte - damit sich die Tiroler an den zunächst weitgehend unbekannten Kandidaten gewöhnen - ist heilfroh über das historisch schlechteste Ergebnis, das die österreichische Volkspartei/ÖVP je in einer Landtagswahl in Tirol eingefahren hat. Denn: Es reicht. Es reicht zum Regieren. Es reicht für Mattle, um sich an der Spitze der Partei zu halten. Es reicht, um den langjährigen ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter zu beerben, den Tiroler "Ministerpräsidenten", der seinem Nachfolger nicht einmal den Amtsbonus gönnte, im Landtagswahlkampf. Platter blieb bis zuletzt im Amt.

ÖVP: "Wir haben die Botschaft verstanden"

Als die "34,5 Prozent" der ersten Hochrechnung auf den Bildschirmen auftauchte: Lauter Jubel bei der Wahlpartei der ÖVP. Zwischenzeitlich war befürchtet worden, es könnten auch nur 30 Prozent werden, eine Umfrage schickte die langjährige Tiroler Regierungspartei sogar in eine 25-Prozent-Untiefe.

Nach dem ersten Jubel, etwas mehr Besinnung: "Wir haben die Botschaft verstanden", hieß es dann. Vielleicht waren einige ÖVP-Funktionäre zu macht-arrogant, wie der Seilbahnlobbyist Franz Hörl. Ischgl, der Corona-Skandal klebt an Tirol, die Schwäche der Mutterpartei in Wien. Es gibt viel zu tun für den "Mattle-Toni", den ehemaligen Bürgermeister von Galtür. Aber, er kann regieren, in einer Koalition.

Grüner Regierungspartner: Ein Debakel

Ein Problem hat der Regierungspartner der ÖVP, die Grünen, die die letzten zehn Jahre in Tirol mit in der Landesregierung saßen, in der gleichen Konstellation, mit der in Wien ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer regiert. Die unbequemen Fragen werden schon jetzt gestellt: an die politisch Verantwortlichen in Wien.

FPÖ: Bleibt draußen, trotz Wahlerfolg

Erste Reaktion bei der rechtspopulistischen FPÖ: ein lauter Aufschrei des Jubels. Es könnte reichen, ganz knapp, um vor der SPÖ zweitstärkste Partei im Tiroler Landtag zu werden, mit knapp 19 Prozent (nach der ersten Hochrechnung). Fürs Mit-Regieren wird's nicht reichen. Es war eine der ersten klaren Ansagen des ÖVP-Kandidaten Anton Mattle: Nicht mit der FPÖ. Begründung: Wer die Klimakatastrophe leugne, komme als politischer Partner nicht in Frage.