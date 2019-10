Wahl in Kanada: Premier Trudeau muss zittern

Kanada wird heute ein neues Parlament wählen. Skandale und unerfüllte Erwartungen machen eine zweite Amtszeit von Premierminister Justin Trudeau ungewiss. Er galt als Polit-Superstar. 2015 war er angetreten als liberaler Held, seit 2016 wurde er betitelt als "Anti-Trump". Doch zuletzt hatte der 47-Jährige nicht viel zu feiern. Es wurde öffentlich, dass er Ermittlungen gegen das kanadische Bauunternehmen SNC-Lavalin wegen Bestechung in Libyen unterdrücken wollte – eine Ethik-Kommission bescheinigte ihm falsches Verhalten.

Trudeau: Ich übernehme die Verantwortung

Im Zuge der Affäre soll Trudeau seine damalige Justizministerin unter Druck gesetzt haben, Ermittlungen gegen das Unternehmen zu verhindern. "Das hätte nicht passieren dürfen. Ich übernehme die Verantwortung für diese Fehler. Aber ich kann mich nicht dafür entschuldigen, dass ich kanadische Jobs geschützt habe", sagte der kanadische Premierminister.

Zwei Ministerinnen traten aus Protest zurück. Trudeau entschuldigte sich erst, als ihn im August eine Ethik-Kommission für sein Verhalten rügte. Eine Steilvorlage für Trudeaus Herausforderer, den konservativen Spitzenkandidaten Andrew Scheer. Er warf dem Premierminister vor, er habe gegen Ethik-Regeln verstoßen: "Sie haben sich in ein laufendes Verfahren eingemischt. Sie haben parlamentarische Untersuchungen verhindert. Und sie haben die Leute in ihrer Partei gefeuert, die es gewagt haben, Ihnen zu widersprechen und die Wahrheit zu sagen. Sagen Sie mir, wann haben Sie entschieden, dass Sie über dem Gesetz stehen?"

Vorwurf "Brownfacing"

Kaum hatten sich die Wogen danach etwas geglättet, tauchten fast 20 Jahre alte Fotos auf, auf denen Trudeau, damals 29, bei einer Party unter dem Motto "Arabische Nächte" in einem Aladin-Kostüm und mit einem dunkelbraun geschminkten Gesicht zu sehen ist. In Kanada eine Todsünde namens "Brownfacing".

"Ich bedauere das sehr. Ich hätte das nicht tun dürfen. Das Gesicht dunkel zu schminken ist egal in welchem Zusammenhang nicht akzeptabel", sagte Trudeau.

Trudeau hat zentrales Wahlversprechen nicht eingehalten

Seitdem ist das Saubermann-Image des "Kennedys von Kanada" dahin. Hinzu kommt, dass Trudeau sein zentrales Wahlversprechen – eine Reform des Mehrheitswahlrechts – nicht eingelöst hat. Vor allem junge Wähler werfen ihm zudem vor, seine Klimaschutzpolitik nur halbherzig zu betreiben. Zwar gilt seit kurzem eine landesweite CO2-Steuer, doch Trudeau unterstützt auch den Bau einer Ölpipeline. Daraus versucht auch der Konservative Scheer Profit zu schlagen:

"Ob Umwelt oder andere Themen: Trudeau sagt das eine und macht das andere. Er redet darüber die Klimaschutzziele von 2050 zu erreichen und schafft nicht mal die von 2030. Bei der CO2-Steuer bekommen die schlimmsten Verschmutzer bis zu 90 Prozent Rabatt. Während Pendler voll zur Kasse gebeten werden." Andrew Scheer, Spitzenkandidat der Konservativen in Kanada

Scheer verspricht, als Premierminister die CO2-Steuer wieder abzuschaffen und Steuern für die Mittelklasse zu senken. Auf der Zielgeraden versuchte der Konservative zudem mit der Forderung nach einer strengeren Einwanderungspolitik zu punkten.

Viel könnte von kleineren Parteien abhängen

In Umfragen liegen Trudeau und Scheer nahezu gleichauf. Eine absolute Mehrheit ist jedoch für beide eher unwahrscheinlich. Gewinner der Wahl könnten am Ende vor allem die kleinen Parteien sein, die als Königsmacher in einer Minderheitsregierung gebraucht werden. Vor allem die sozialdemokratische NDP legte zuletzt zu, nachdem Spitzenkandidat Singh bei der Fernsehdebatte Trudeau und Scheer beim Thema Klimaschutz vorführte. "Man muss nicht zwischen Verzögerung und Leugnung entscheiden. Es gibt eine andere Option", sagt Singh.

Seine NDP würde genauso wie die Grünen am Ende eher Trudeau tolerieren. Es könnte also doch noch einmal reichen für den einstigen Polit-Superstar. Wenn nicht, wäre er der erste kanadische Premier seit 84 Jahren, der schon nach ersten Amtszeit abgewählt würde.