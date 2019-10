Wahl in Kanada: Andrew Scheer, konservativer Herausforderer

"Andrew Who?“ – "Andrew Wer?“ – fragte nicht nur die Zeitung "Toronto Star", als im Mai 2017 der neue Vorsitzende der kanadischen Konservativen Partei gewählt wurde.

Diesem Andrew Scheer war das Kunststück geglückt, sich in der entscheidenden letzten von 13 Wahlrunden mit 51 Prozent durchzusetzen, nachdem die zwölf Runden zuvor ein deutlich bekannterer Ex-Minister gewonnen hatte. Jetzt versucht der 40 Jahre alte Scheer wieder für eine Überraschung zu sorgen. "Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass die Last der Trudeau-Regierung nur vorübergehend sein wird", sagte Scheer.

Scheer hat überraschend Aufwind bekommen

Bis Anfang des Jahres sah es allerdings nicht so aus, als würde diese Botschaft verfangen. Gegen den schillernden Popstar Trudeau ist Scheer immer eine graue Maus geblieben. Doch dann sorgte ausgerechnet Trudeau selbst dafür, dass sein Herausforderer Scheer in die Offensive kommen konnte, wie bei der letzten Fernsehdebatte vor der Wahl: "Mister Trudeau, Sie sind von der Ethik-Kommission gerügt worden, weil Sie sich in ein laufendes Verfahren eingemischt haben", sagte Scheer. "Sie haben parlamentarische Untersuchungen verhindert. Und sie haben die Leute in ihrer Partei gefeuert, die es gewagt haben, Ihnen zu widersprechen und die Wahrheit zu sagen. Sagen Sie mir, wann haben Sie entschieden, dass Sie über dem Gesetz stehen?"

Premierminister ist in Skandale verstrickt

Bei jeder Gelegenheit spielt Scheer auf den Skandal an, der im Frühjahr das Saubermann-Image Trudeaus erschütterte. Der Premier soll seine damalige Justizministerin unter Druck gesetzt haben, Korruptionsermittlungen gegen einen großen kanadischen Baukonzern zu verhindern.

Zwei Ministerinnen traten aus Protest zurück. Kaum hatten sich die Wogen danach etwas geglättet, tauchten fast 20 Jahre alte Fotos auf, auf denen Trudeau mit dunkel geschminktem Gesicht zu sehen ist. In Kanada eine Todsünde namens "Blackfacing", das als rassistisch gilt – eine erneute Steilvorlage für Scheer:

"Er kann sich ja nicht mal daran erinnern, wie oft er das gemacht hat. Kein Wunder, er trägt ja immer eine Maske. Eine Maske der Aussöhnung, um dann die erste indigene Generalstaatsanwältin zu feuern. Eine Feminismus-Maske, um dann zwei Ministerinnen zu schassen. Er setzt sich die Mittelklasse-Maske auf und erhöht dann die Steuern für diese Mittelklasse. Mister Trudeau, Sie sind ein Lügner und Betrüger – und Sie verdienen nicht, das Land zu regieren." Andrew Scheer, Spitzenkandidat der kanadischen Konservativen Partei.

Viele Wähler haben Vertrauen in Regierungschef verloren

Vor lauter Attacken gegen den amtierenden Premier hat es Scheer jedoch versäumt, eigene Akzente zu setzen. Sein Haupt-Wahlversprechen, die gerade eingeführte CO2-Abgabe wieder abzuschaffen und die Steuern zu senken, ist ziemlich vage. Auf der Zielgeraden versuchte der Konservative zuletzt noch einmal mit der Forderung nach einer strengeren Einwanderungspolitik zu punkten. "Die Kanadier haben das Vertrauen verloren, dass das System fair und unsere Grenzen noch sicher sind", so Scheer.

Vor allem aber haben viele Trudeau-Wähler das Vertrauen in den Regierungschef verloren. Das könnte die Chance für den Herausforderer Scheer sein, auch bei der Parlamentswahl für eine Überraschung zu sorgen.