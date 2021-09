Wahl in der Pandemie: "Corona wird nicht entscheiden"

Anfang September 2021 sagen das nur noch gut ein Drittel der Befragten – 38 Prozent. Die Unzufriedenen sind mit 60 Prozent in der Mehrheit. Doch das liegt nicht allein am Corona-Krisenmanagement, sagt Wahlforscher Nico Siegel von infratest dimap. Er ist sich sicher: "Corona wird diese Wahl nicht entscheiden."

Wähler sehen Corona als drittwichtigstes Thema

Auch, wenn durch die Pandemie andere Themen wie die Zukunft der Bildung und die Digitalisierung der Schulen stärker in den Fokus gerückt seien. Corona wird von den Wählerinnen und Wählern im neuen ARD-Deutschlandtrend als das drittwichtigste Thema genannt (für 18 Prozent der Befragten am wichtigsten). Wichtiger sind Zuwanderung (22 Prozent) sowie Umwelt und Klima (33 Prozent).

Am ehesten trauen die Menschen den jetzigen Regierungsparteien CDU, CSU und SPD zu, das Land durch die Pandemie zu führen. Vom Corona-Frust einiger Wählerinnen und Wähler können nach Ansicht von Wahlforscher Siegel am ehesten AfD und FDP profitieren.

Blick nach vorn wichtiger als Rückblick

Politikberater Frank Stauss hat in der Vergangenheit zahlreiche Wahlkampagnen entwickelt – vor allem für die SPD. Seine Erklärung, warum Corona im Wahlkampf keine große Rolle spielt: Es ist ein Thema von gestern. Zumal Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als oberste Corona-Krisenmanagerin abtritt. "Da werden andere Kriterien angelegt als Entscheidungen in der Vergangenheit. Das Kriterium ist: Wer führt uns besser in die Zukunft", sagt Stauss.

Für die Parteien und ihre Wahlkampagnen macht die Pandemie dagegen einen großen Unterschied. Seit Wochen werden Briefwahlunterlagen verschickt. Wählerinnen und Wähler entscheiden sich schon jetzt zu Hause – nicht erst am 26. September im Wahllokal.

Parteien mussten Strategie ändern

Das ändert die Dramaturgie des Wahlkampfes. Parteien arbeiten nicht mehr auf den entscheidenden Wahltag hin, sondern müssen die Aufmerksamkeit über sechs Wochen hochhalten. Nach Einschätzung von Kampagnenplaner Stauss sind dafür Geld, Personal und viel Energie der Kandidaten nötig.

Die Briefwahl ist vermutlich die größte Folge der Corona-Pandemie: Die Wahlforscher von infratest dimap gehen momentan davon aus, dass mindestens jede zweite Stimme per Brief abgegeben werden könnte. Ob das den Wahlausgang beeinflusst, ist unklar.

Wie wird Briefwahl das Wahlergebnis beeinflussen?

Bei der Wahl vor vier Jahren haben die Anhänger von Union, FDP und Grünen etwas häufiger per Brief abgestimmt als die von SPD, Linke und AfD. Außerdem wählen traditionell mehr ältere Menschen per Brief als jüngere. Doch Wahlforscher und Politikberater sagen auch: Bei dieser Wahl ist alles offen.