Wahl in Dänemark: Linke Mini-Mehrheit und Regierungsrücktritt

Bei der Parlamentswahl in Dänemark hat das Mitte-Links-Bündnis um Ministerpräsidentin Mette Fredriksen auf dem letzten Meter offenbar eine hauchdünne Mehrheit erreicht. Dennoch steht Dänemark nach einer dramatischen Wahlnacht vor der Suche nach einer neuen Regierung.

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigt Rücktritt an

Trotz einer Last-Minute-Mehrheit für das linksgerichtete Lager um ihre regierenden Sozialdemokraten kündigte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in der Wahlnacht an, noch am Mittwoch den Rücktritt ihrer Minderheitsregierung einzureichen. Damit will sie den Weg freimachen, um die Möglichkeiten für eine von ihr angestrebte breite Regierung mit Parteien aus beiden politischen Blöcken ausloten zu können. Solch eine Regierungsform ist in Dänemark selten - nach Ansicht von Frederiksen angesichts der aktuellen Krisen aber genau das Richtige.

Sozialdemokraten bei Parlamentswahl in Dänemark stärkste Kraft

Die Sozialdemokraten wurden bei der Wahl mit 27,5 Prozent erneut klar stärkste Kraft. Sie hätten ihr bestes Wahlergebnis seit 20 Jahren eingefahren, sagte Frederiksen am frühen Mittwochmorgen vor Parteianhängern in Kopenhagen. Aber: "Es ist auch klar, dass hinter der Regierung in ihrer jetzigen Form keine Mehrheit mehr steht." Sie wolle deshalb am Mittwoch zu Königin Margrethe II. gehen und den Rücktrittsantrag ihrer Regierung einreichen.

In letzter Minute knappe Mehrheit für linksgerichtete Lager

Zuvor hatte es einen dramatischsten Wahlabend gegeben. Prognosen und Hochrechnungen hatten lange Zeit angezeigt, dass weder das rote linksgerichtete Lager noch das blaue Mitte-rechts-Bündnis auf eine Mehrheit kommen würde. Die Schlüsselrolle zwischen den Blöcken hatte zu dem Zeitpunkt der frühere Regierungschef Lars Løkke Rasmussen mit seiner neuen zentristisch-liberalen Partei Die Moderaten inne. Nach Auszählung aller im Land abgegebenen Stimmen kippte das Bild dann in allerletzter Minute nach links: Der rote Block sprang auf 87 Mandate, während der blaue Block auf 72 kam, 16 entfallen auf Løkkes Moderate.

Hinzu kam einer der beiden Parlamentssitze für die autonomen Färöer-Inseln, die die rechten und linken Blöcke bereits unter sich aufgeteilt haben. Am frühen Mittwochmorgen gingen dann zwei für Grönland reservierte Mandate an das Mitte-Links-Lager, das somit auf eine hauchdünne Mehrheit von 90 der 179 Sitze im Folketinget kommen dürfte.

Mit Informationen von dpa