Wahl in Berlin: CDU klar stärkste Kraft - Koalitionsfrage offen

Komplette Wiederholung der Wahl von 2021

Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte Mitte November die Abgeordnetenhauswahl vom 26. September 2021 wegen schwerer Fehler für ungültig erklärt und eine komplette Wiederholung erzwungen. Gut 2,4 Millionen Bürger in der Hauptstadt waren somit zum zweiten Mal innerhalb von 17 Monaten aufgerufen, das 19. Abgeordnetenhaus von Berlin zu wählen.

Die Legislaturperiode läuft dabei weiter. Sie endet weiterhin 2026 - dieses Mal wurde also nur für gut dreieinhalb Jahre gewählt. Auf den Wahlzetteln standen die gleichen Spitzenkandidaten und weitgehend gleiche Parteilisten.

"Einmaliger Vorgang in der Geschichte der Wahlen"

Der Urnengang in Berlin ist die erste von vier Landtagswahlen in diesem Jahr: Im Mai wählt Bremen, im Oktober folgen dann die Flächenländer Hessen und Bayern. Unabhängig von den Ergebnissen schrieb Berlin mit dieser Wiederholungswahl Geschichte - sie war ein Novum in Deutschland. Zwar hatte vor 30 Jahren schon einmal das Hamburger Verfassungsgericht die dortige Bürgerschaftswahl von 1991 für ungültig erklärt. Damals gab es aber Neuwahlen, in Berlin wird die Wahl wiederholt.

"Die Vorbereitung der Wahlen zum 19. Abgeordnetenhaus leidet an schweren systemischen Mängeln, die zu einer Vielzahl von weiteren Wahlfehlern bei der Durchführung der Wahlen geführt haben", schrieb der Berliner Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil. Er wertete dies als "wohl einmaligen Vorgang in der Geschichte der Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland". Nur eine gesamte Wahlwiederholung könne "die Vertrauensbasis des demokratischen Staates im Land Berlin wiederherstellen". Zu den Problemen zählten falsche, fehlende oder eilig kopierte Stimmzettel, zu wenige Wahlurnen, die zeitweise Schließung von Wahllokalen sowie lange Schlangen davor. In rund der Hälfte der Wahllokale stimmten Menschen noch nach 18.00 Uhr ab.