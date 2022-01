Wahl im Saarland: Hoffnungsträger vor Bewährungsprobe

Es war ein mittelschwerer Paukenschlag damals vor rund vier Jahren. Tobias Hans wird Ministerpräsident im Saarland. Keiner der vorher spekulierten Kronprinzen von Annegret Kramp-Karrenbauer wurde ihr Nachfolger, sondern Hans, Fraktionschef ohne Studienabschluss und gerade einmal 40 Jahre alt.

Annegret Kramp-Karrenbauer sagte damals:

"Tobias Hans ist persönlich so gestrickt, dass er das Amt machen kann und deswegen vertraue ich ihm die Nachfolge vollen Herzens und besten Gewissens an." Annegret Kramp-Karrenbauer, ehemalige Verteidigungsministerin und Ministerpräsidentin des Saarlandes

Der unbekannte Ministerpräsident

Tobias Hans entstammt zwar sozusagen dem "Parteiadel", sein Vater war schon Fraktionsvorsitzender im Landtag, er selbst aber war den Saarländerinnen und Saarländern kaum ein Begriff.

"Kenn ich nicht", hieß es damals, wenn man Menschen auf der Straße nach Tobias Hans fragte.

Immerhin, diese Scharte ist längst ausgemerzt. Auch wenn seine Beliebtheitswerte zuletzt etwas lahmten, die Bekanntheitswerte von Tobias Hans sind prächtig. Sicher auch wegen der Pandemie. Hans der Krisenmanager, früh mit harten Einschnitten. "Söder light" titulierte ihn die politische Konkurrenz, wenn in Saarbrücken nur wenige Stunden später oft fast dasselbe beschlossen wurde wie in München.

Jung, digital und gefragter Talkshowgast

Die Entscheidungen trug Hans dann live via Social-Media ins Land. Überhaupt war Tobias Hans streckenweise fast omnipräsent. Als erster Ministerpräsident auf Tiktok. Auch wenn der Account nur wenig später wieder gelöscht wurde. Hans beherrscht die Klaviatur.

All das wirkt nach außen. Ein Ministerpräsident um die 40, der sein Land zumindest nicht schlechter als andere durch die Pandemie führt und dazu noch fast als Digital Native durchgeht, das zieht Interesse auf sich. Auch überregional. Hans, der gern gesehene Talkshowgast. Kann sich vor Anfragen phasenweise kaum retten.

Frischer Wind statt Regierungserfahrung

Deutschland und die CDU interessieren sich für ihn, Ihn, der er noch nie eine Wahl gewonnen hat. Seine einzige Kandidatur bisher die zum unbedeutenden Landratsposten im Kreis Neunkirchen. Verloren hat er die gegen den dortigen Sozialdezernenten.

Die Partei hatte größeres als Landrat mit ihm vor und Hans mit sich selbst sowieso. An Selbstbewusstsein mangelt es nicht. Trotz der fehlenden Regierungserfahrung. Es sei an der Zeit, so Hans, dass einer frischen Wind in die Regierungsarbeit bringe.

Bundestagswahl: Tobias Hans setzte aufs falsche Pferd

Es gehört zu den angenehmen Seiten, CDU-Vorsitzender im Saarland zu sein, dass die Machtfülle fast unbegrenzt ist. Das erste und das letzte Wort gehören dem Chef. Doch so groß die Machtfülle bei Siegen ist, bei Niederlagen kann auch die eigene Partei im Saarland unerbittlich sein.

Auf Bundesebene hat Tobias Hans beim Geschacher um die Kanzlerkandidatur der Union auf das falsche Pferd gesetzt. Lieber ein Kanzler aus Bayern als einer von den Grünen, soll er gesagt haben. Vielleicht die richtige Analyse, aber eben auch das falsche Pferd. Söder statt Laschet. Das wird ihm nachhängen.

Ministerpräsident liegt hinter SPD-Herausforderin

Tobias Hans weiß, die Landtagswahl im Saarland wird über seine politische Zukunft entscheiden. Und die Vorzeichen sind derzeit denkbar schlecht, die Umfragewerte sind zuletzt gesunken, bei der Direktwahl-Frage ein Minus von 13 Prozentpunkten. Er liegt damit hinter seiner Herausforderin, SPD-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger.

Die Gründe dafür sind sicher breit gestreut. Hans wird respektiert, aber noch lange nicht geliebt im harmoniebedürftigen Saarland. Dazu sinkt der Rückhalt für das Pandemie-Management spürbar. Für Hans ein Problem, gerade weil er eben dieses Management so sehr auf sich geprägt hatte. Lange auch zum Unmut des Koalitionspartners SPD.

Hoffnungsträger vor der Bewährungsprobe

Natürlich ist die Wahl noch lange nicht gelaufen. Aber auch der ehrgeizige Hans weiß: Wer aus dem Saarland kommt, hat bundespolitisch genau eine Chance. Wer die nicht nutzt, hat sie verloren. Sollte er die Wahl gewinnen, könnten ihm viele Türen offen stehen. Die erste Wahl nach der Bundestagswahl und dann gleich ein Sieg für die CDU.

Er gehört zur überschaubaren Zahl junger Hoffnungsträger in der Union. Allerdings: Gewinnt Hans die Wahl nicht, ist selbst im Saarland seine politische Zukunft mehr als offen.