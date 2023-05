Wagner-Chef meldet Einnahme von Bachmut – Ukraine widerspricht

Prigoschin will Bachmut an russische Armee übergeben

"Die Operation zur Einnahme von Bachmut hat 224 Tage gedauert", fügte der Wagner-Chef hinzu. Es sei nur Wagner dort gewesen, so Prigoschin, der sich in einem offenen Konflikt mit der russischen Militärhierarchie befindet. "Wir haben nicht nur mit der ukrainischen Armee gekämpft, sondern auch mit der russischen Bürokratie, die uns Steine in den Weg gelegt hat", sagte Prigoschin.

Er kündigte eine Übergabe der Stadt an das russische Militär an. Die Wagner-Kräfte zögen sich vom 25. Mai an aus Bachmut zurück.

Ukraine bezeichnet Lage in Bachmut als kritisch

Das ukrainische Militär erklärte, Bachmut sei nicht erobert worden. Prigoschins Angaben seien "nicht wahr", erklärte ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte. "Unsere Einheiten kämpfen in Bachmut." Auch das Verteidigungsministerium Russlands berichtete am Samstag erneut von Kämpfen in Bachmut.

Das ukrainische Verteidigungsministerium bezeichnet die Lage in Bachmut gleichwohl als kritisch. "Schwere Kämpfe in Bachmut. Die Lage ist kritisch", erklärte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram. Ukrainische Kräfte kontrollierten einige Industrie- und Infrastruktureinrichtungen in dem umkämpften Gebiet.