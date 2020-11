Waffenschmuggel: Türkei stoppt Bundeswehr-Kontrolle

Die Türkei hat die Untersuchung eines türkischen Frachters im Mittelmeer durch die Bundeswehr gestoppt. Das bestätigte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos dem ARD-Hauptstadtstudio, nachdem zuerst der "Spiegel" darüber berichtet hatte. Dass der NATO-Partner Türkei deutschen Soldaten die Durchsuchung eines seiner Schiffe verweigert, ist politisch hochbrisant.

Demnach wies die EU-Einsatzführung in Rom gestern Nachmittag die Bundeswehr-Fregatte "Hamburg" an, 200 Kilometer von der libyschen Großstadt Bengasi entfernt einen verdächtigen türkischen Frachter zu kontrollieren. Deutsche Soldaten gingen an Bord und begannen mit der Durchsuchung. Wenig später entzog die türkische Regierung jedoch ihre Zustimmung zu dem Einsatz.

Bundeswehr soll Waffenembargo durchsetzen

Die Bundeswehr musste die Durchsuchung abbrechen und mit Sonnenaufgang ihre Soldaten wieder per Helikopter auf die Fregatte "Hamburg" zurückbringen. Diesen Hergang der Ereignisse bestätigte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos dem ARD-Hauptstadtstudio.

Gefunden hatten die deutschen Soldaten bis zum Zeitpunkt des Abbruchs nichts. Die deutsche Fregatte ist Teil der EU-Mittelmeer-Mission namens IRINI, die unter anderem ein Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen Libyen durchsetzen soll. Jedoch gelangte zuletzt trotzdem jede Menge Kriegsgerät ins Land.

Türkei unterstützt libysche Regierung

Die Türkei unterstützt in dem Konflikt die international anerkannte Regierung in Tripolis. Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten sich auf die Gegenseite des abtrünnigen Generals Haftar geschlagen. Grundsätzlich ist es nach Angaben des Bundeswehr-Einsatzführungskommandos durchaus möglich, Schiffe auch gegen den Willen anderer Staaten zu durchsuchen. Im Fall des türkischen Frachters kam aber offenbar die Anweisung des EU-Hauptquartiers aus Rom, die Durchsuchung zu stoppen.

Deutschland beteiligt sich seit August mit der Fregatte "Hamburg" an der EU-Operation IRINI zur Kontrolle des Libyen-Embargos. Neben Waffen soll der Einsatz auch das Schmuggeln von Öl und Kraftstoff verhindern. Im Libyen herrscht seit dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkrieg.