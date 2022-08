Waffenruhe: Israel öffnet Grenzübergänge zum Gazastreifen

Israel hat seine Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet, nachdem in der Nacht die vereinbarte Waffenruhe in Kraft getreten war. Nach Beurteilung der Sicherheitslage seien der Erez-Grenzübergang und der Warenübergang Kerem Schalom wieder offen, teilte die israelische Koordinierungsstelle für Aktivitäten in den Palästinensergebieten (COGAT) mit. Erste Treibstofftanks und humanitäre Hilfsgüter passierten einer Sprecherin zufolge am Montagmorgen die Grenze. Die Stromversorgung in dem Küstengebiet war am Samstag wegen fehlenden Treibstoffs von zwölf auf vier Stunden reduziert worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium warnte daraufhin vor einer Einstellung der medizinischen Versorgung.

Schließung der Gaza-Grenzübergänge wegen Sorge vor Angriffen

Israel hatte die Übergänge vergangenen Montag nach der Festnahme eines Anführers des Islamischen Dschihads im Westjordanland geschlossen. Begründet wurde dies mit der Sorge vor Angriffen. Wenige Tage später kam es zum gewaltsamen Konflikt der israelischen Streitkräfte mit der militanten Palästinenserorganisation. Eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe trat am späten Sonntagabend in Kraft.

Mehr als 1.000 Raketen auf israelische Ortschaften

Seit Freitag feuerten militante Palästinenser daraufhin nach Militärangaben mehr als 1.000 Raketen auf israelische Ortschaften. 200 davon seien im Gazastreifen selbst eingeschlagen. Im Gazastreifen wurden seit Freitag 44 Menschen getötet und 360 verletzt, wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte. Unter den Toten waren den Angaben zufolge auch 15 Kinder und 4 Frauen. Die Palästinenser machten Israel dafür verantwortlich. Israels Armee betonte dagegen, fehlgeleitete Raketen des Dschihad hätten zivile Opfer im Gazastreifen gefordert.