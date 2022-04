Waffenlieferungen sorgen für Streit – nicht nur hierzulande

Soll Deutschland Panzer und andere schwere Waffen in die Ukraine liefern? Und wenn ja, welche? Diese Fragen werden seit Tagen hierzulande heftig debattiert. Kanzler Scholz warnt vor deutschen Alleingängen und verweist auf Nachbarn und Verbündete. Denn auch anderswo herrscht bei diesem Thema bislang Zurückhaltung.

Österreich will neutral bleiben

Waffen liefern an die Ukraine ist in Österreich kein Thema. Österreich ist neutral und will es bleiben. Auch wenn zur Zeit heftig diskutiert wird, wie "neutral" Neutralität sein darf angesichts des blutigen russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Immerhin ist Österreich EU-Mitglied – und als solches solidarisch, wenn es um EU-Hilfen für die Ukraine geht oder um Sanktionen gegen Russland. Letzteres mit Abstrichen, denn Österreichs Wirtschaft ist stark verflochten mit russischen Unternehmen, und auch Österreich ist noch abhängig von russischem Gas.

Das relativ kurze, ergebnislose Gespräch des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer mit Putin wird in Österreich überwiegend kritisch gesehen: Gut gemeint, aber am Ende erfolglos. Die Brücke, die Nehammer bauen wollte, hat Putin schlicht ignoriert. Kurz davor war Nehammer in Kiew beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein solidarischer Freundschaftsbesuch, bei dem aber klar blieb: Österreich hilft bei der Aufklärung und Verfolgung russischer Kriegsverbrechen, es hilft vergewaltigten ukrainischen Frauen, auch bei Abtreibungen, es hilft den Geflüchteten. Aber Waffen liefert Österreich nicht.

Bulgarien hat fast keine Waffen an Ukraine geliefert

Bulgarien, traditionell russlandfreundlich, auch wenn sich das seit Beginn des Krieges messbar zu ändern begann, ist neben Ungarn das einzige EU- und Nato-Land, das der Ukraine bisher keine Waffen liefert. Nur 2.000 Helme und 2.000 Schutzwesten wurden losgeschickt, zum "Schutz von Zivilisten". Auch Experten in Bulgarien sagen: Da ginge mehr.

Bulgariens Regierungskoalition gespalten

Aber das Thema "Waffen für die Ukraine“ spaltet in Bulgarien – auch die noch sehr junge Regierungskoalition aus vier sehr unterschiedlichen Parteien. Die konservative Partei "Demokratisches Bulgarien" ist für Waffenlieferungen, weil die Ukraine nicht nur für sich kämpfe, sondern auch für Europa – und für die Sicherheit im Schwarzmeerraum. Schließlich hat Bulgarien eine 200 Kilometer lange Schwarzmeerküste.

Für die mitregierenden pro-russischen Sozialisten, Nachfolgepartei der bulgarischen Kommunisten, wären Waffenlieferungen an die Ukraine aber ein Grund, die zerbrechliche Koalition platzen zu lassen.

Bevölkerung Bulgariens ist gegen Waffenlieferungen

Bulgariens Staatspräsident Rumen Radew, Generalmajor der Reserve, hält Militärhilfe für die Ukraine für ein Risiko. 80 Prozent der Bevölkerung sehen das nach letzten Umfragen genauso. Auch deshalb hält sich der regierende Reform-Ministerpräsident Kiril Petkow zurück: Diese wichtige Entscheidung müsse im Parlament entschieden werden, nicht allein von der Regierung.

Obwohl Petkow sonst sehr eindeutig reagiert, von Anfang an von "Krieg" spricht und in dieser Frage auch keinen Widerspruch duldet - als sein Verteidigungsminister Stefan Janew, ein ehemaliger Nato-General, von einer "Operation" der Russen schwadronierte, hat ihn Petkow sofort entlassen. Solidarität als Nato-Land zeigt Bulgarien mit der Stationierung einer Kampftruppe von 900 Nato-Soldaten auf bulgarischem Boden. Diese sind aus Bulgarien, aber auch aus anderen Ländern.

Ungarn scheut Parteinahme gegen Russland

"Putins Pinscher", dieses Etikett hat die ungarische Opposition dem weiter regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán angeheftet. Danach griff Putin die Ukraine an, und Orbán gewann die Parlamentswahlen in Ungarn erneut, wieder mit satter Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. Freie Wahlen, wenn auch keine fairen Wahlen, die Orbán auch mit dem Versprechen gewann, Ungarn rauszuhalten aus dem Krieg im Nachbarland Ukraine.

Das heißt: Keine Waffenlieferungen aus Ungarn, noch nicht mal Waffenlieferungen der Nato über das Staatsgebiet des Nato-und EU-Landes Ungarn direkt in die Ukraine. Schwer erträglich für die anderen Partner in EU und Nato, auch für die eigentlich ziemlich besten Freunde Orbáns in Polen, die seit Beginn des Krieges auf Distanz zum Autokraten in Budapest gehen.

Natürlich begründet auch Orbán seine Nähe zu Putin mit dringend gebrauchten Gas- und Öl-Lieferungen. Dabei gibt er den besorgten Landesvater, erzählt, die Russen hätten Ungarn immer "korrekt" bedient, bemäntelt sein Verhalten mit Worten wie "neutral" und "Friedensmission" – und holte sich jetzt den Segen des Papstes ab für sein freundliches Verhalten gegenüber den Flüchtenden aus der Ukraine. Kritik perlt an Orbán ab, seit seinem fulminanten Wahlsieg mehr denn je.

Niederlande wollen schwere Waffen an Ukraine liefern

Anders als Deutschland wollen die Niederlande schwere Waffen an die Ukraine liefern. Das hat Premierminister Mark Rutte angekündigt. Demnach geht es um "schweres Verteidigungsmaterial" inklusive gepanzerter Fahrzeuge.

Der Oberbefehlshaber der niederländischen Streitkräfte, Onno Eichelsheim, erklärte, mit der russischen Offensive im Donbass trete der Krieg in eine neue Phase und man werde die Ukraine weiter unterstützen. Die Niederlande sind möglicherweise wie andere westliche Staaten besorgt, dass die russischen Verbände ihre Stärken im weitgehend freien Gelände der Ostukraine besser ausspielen könnten als im dichter besiedelten Norden. Deshalb werden die ukrainischen Verteidiger jetzt mit Waffen unterstützt, die bisher tabu waren.

Die Niederlande haben der Ukraine seit Beginn des Krieges Ausrüstung und Material geliefert: Scharfschützengewehre samt Munition, Kampfhelme, Splitterschutzwesten, Radargeräte und Detektoren zum Aufspüren von Boden- und Seeminen. Später wurden auch Stinger-Flugabwehrraketen, Panzerabwehrwaffen mit Raketen, Fahrzeuge, Kampfrationen, Schlafsäcke und Laptops geschickt.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat die zwölf größten Geberländer der Ukraine in punkto Rüstung und Waffenhilfe aufgelistet – da stehen die Niederlande an neunter Stelle hinter Deutschland auf Platz fünf.

Großbritannien steht zu Waffenlieferungen

Der ukrainische Präsident Volodymyr Selensky sieht Großbritannien als Vorbild für andere westliche Staaten. Das Vereinigte Königreich belieferte Kiew zunächst mit 4.000 leichten Panzerabwehrwaffen (NLAWs) sowie schultergestützten Javelin-Panzerabwehrraketen. Eine weitere Charge von 6.000 Raketen, bestehend aus Panzerabwehr- und hochexplosiven Waffen, sowie 25 Millionen Pfund an finanzieller Unterstützung für das ukrainische Militär, wurden im März angekündigt.

Die britische Regierung lieferte auch Starstreak-Hochgeschwindigkeits-Flugabwehrraketen zum Abschuss russischer Jets und Hubschrauber sowie Körperpanzer, Helme und Kampfstiefel. Die Waffenlieferungen werden in Großbritannien politisch von allen Seiten unterstützt.

Spanien hält sich mit schweren Waffen zurück

Spanien verdoppelt seine Lieferungen militärischer Ausrüstung an die Ukraine. Laut Ministerpräsident Pedro Sánchez bringt ein Schiff der spanischen Marine 200 Tonnen moderner Munition, weiteres, nicht näher benanntes Material, sowie 30 schwere und zehn leichtere Transport-Lkw Richtung Ukraine.

Seit Kriegsbeginn hat Spanien nach Angaben der Regierung bereits elf Transportflugzeuge mit militärischen Gütern für die Ukraine entsandt, darunter Munition und Raketenwerfer. Von schweren Waffen, wie sie die Ukraine fordert, ist bisher öffentlich nicht die Rede, womöglich auch, um die deutsche Bundesregierung nicht vor den Kopf zu stoßen, die sich ja besonders schwer mit dieser Idee tut.

Spaniens linker Koalitionspartner will Diplomatie

Für Sánchez von der sozial-demokratisch orientierten PSOE ist die Angelegenheit auch innenpolitisch ein Balanceakt, denn sein Koalitionspartner, das Linksbündnis Podemos, lehnt militärische Hilfe eigentlich kategorisch ab und will stattdessen auf "Verhandlungen, Diplomatie und Frieden" setzen.

Arbeitsministerin Yolanda Díaz, ebenfalls aus den Reihen von Podemos, unterstützt hingegen die Linie von Ministerpräsident Sánchez und meint, im Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffs wie diesem, habe die Bevölkerung ein Recht auf Selbstverteidigung.

65 Prozent der Spanier für militärische Hilfe

In der spanischen Bevölkerung ist die militärische Unterstützung der Ukraine übrigens weniger umstritten: Eine Umfrage im Auftrag der Zeitung "La Razón" Mitte April ergab, dass knapp 65 Prozent der Spanierinnen und Spanier sie befürworten.