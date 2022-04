Artikel mit Audio-Inhalten

Waffenlieferungen an Ukraine - Scholz verteidigt seine Haltung

Bundeskanzler Scholz steht zu dem, was er bisher zum Krieg in der Ukraine gesagt hat. Das hat er erneut in einem Interview betont. Das bedeutet, dass Deutschland weiter keine schweren Waffen an die Ukraine liefert. Von dort kam erneut Kritik.