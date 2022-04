Waffen, Rüstung, Krieg: Was ist aus den Grünen geworden?

Ein prominenter Grüner lehnt sich schon früh aus dem Fenster: Robert Habeck. Vor circa einem Jahr fordert der damalige Co-Parteivorsitzende die Lieferung von Waffen an die Ukraine. Waffen zur Selbstverteidigung, sogenannte Defensivwaffen, könne man dem Land schwer verwehren, sagt Habeck nach einem Besuch in der Ukraine.

Vor einem Jahr hat diese Forderung bei vielen Grünen für Kritik, zum Teil sogar für Empörung gesorgt. Im Bundestagswahljahr schade diese Debatte der Partei. So wurde Habeck schnell zurückgepfiffen.

Keine Waffen in Krisengebiete

Waffenlieferungen, Milliarden für die Verteidigung, Militäreinsätze – alles heikle Themen für eine Partei, die aus der Friedens- und Umweltbewegung heraus entstanden ist. Bis vor Kurzem trugen die Grünen den Grundsatz vor sich her: Keine Waffen in Krisengebiete liefern. In früheren Wahlprogrammen wurde immer wieder gefordert, Rüstungsexporte einzuschränken. Und das Zwei-Prozent-Ziel der Nato lehnten die Grünen ab.

Und jetzt? Von den alten Grundsätzen scheint nicht viel übrig geblieben zu sein. 1999 stellten die Luftangriffe der Nato im Kosovo die Partei noch vor eine Zerreißprobe. Auch damals waren die Grünen in der Regierung, in einer Koalition mit der SPD. Der grüne Außenminister Joschka Fischer befürwortete die Kriegsbeteiligung Deutschlands im Kosovo und musste von der eigenen Partei viele Angriffe einstecken.

Politischer Kurswechsel

Heute kann sich die Grünen-Spitze vor die TV-Kameras stellen und schwere Waffen für die Ukraine fordern, ohne dass die Parteibasis über sie herfällt. Die einst heiklen Themen wie Waffen, Rüstung, Militäreinsätze zeigen, wie sich die Grünen seit ihrer Gründung in den 1980er Jahren verändert haben.

Hat sich die Partei früher in Debatten zu solchen Themen fast selbst zerfleischt, herrscht heute disziplinierte Ruhe – zumindest bisher. Die Mehrheit scheint den eingeschlagenen Kurs mitzutragen.

Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock und ihr Kabinettskollege Robert Habeck haben im Ukraine-Krieg schon früh deutliche Worte gefunden – zur Überraschung vieler. Beide sprachen sich bereits vor Tagen für die Lieferung schwerer Waffen aus. Heute betont Baerbock auf ihrer Baltikum-Reise in Lettland, dass sie auch deutsche Lieferungen von gepanzerten Fahrzeugen grundsätzlich für möglich halte. "Das ist auch für uns kein Tabu, auch wenn es in der deutschen Debatte manchmal so klingt", sagte die Grünen-Politikerin in Riga. Es sei mittlerweile klar geworden, dass Russlands Präsident Putin vor nichts halt mache. Daher sei für sie klar: "Ein Ende dieses Krieges wird es nur geben, wenn die Ukraine es erzwingt und erkämpft." Der Ukraine müsse jetzt alles zur Verfügung gestellt werden, was sie zur Verteidigung brauche.

Aktuelle Politik für manche Parteimitglieder "Horror"

"Aus Sicht von überzeugten Basis-Pazifisten bei den Grünen ist das natürlich Horror, was gerade da in dieser Partei passiert", sagte die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch im Interview mit dem BR-Hauptstadtstudio. Doch das sei die Minderheit. Die Mehrheit der Parteimitglieder stünde derzeit hinter dem Kurs der Spitze, erklärt Münch. Sie bekomme aus der Partei eine große Geschlossenheit gespiegelt.

Kontroverse Debatten in Berlin

Das heißt aber nicht, dass alle gleicher Meinung sind. Das sieht man am Beispiel Toni Hofreiter. Der bayerische Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag tritt derzeit beim Thema Waffenlieferungen besonders fordernd auf. Er wirft Bundeskanzler Olaf Scholz in dieser Frage Zögern und Zaudern vor. Deutschland müsse mehr schwere Waffen und Kriegsgerät an die Ukraine liefern und könne das auch, so Hofreiter seit Tagen in diversen Interviews.

Auch beim Thema Gas vertritt Hofreiter eine andere Position als Parteifreund Robert Habeck. Im Gegensatz zum Bundeswirtschaftsminister findet Hofreiter, Deutschland solle und könne auf russische Gaslieferungen verzichten.

Parteispitze agiert vorsichtiger

Diese aus Sicht mancher Grünen recht "radikalen" Forderungen macht sich die Parteiführung allerdings nicht zu eigen. Sie agiert vorsichtiger – vermutlich mit Blick auf die verschiedenen Lager innerhalb der Partei. Zum Thema Waffenlieferungen sagte der Co-Parteivorsitzende Omid Nouripour: "Es ist gut, dass Bundeskanzler Scholz gestern nochmal deutlich gemacht hat: Die Unterstützung der Ukraine wird in enger Abstimmung mit unseren EU- und Nato-Partnern stattfinden, nicht als deutscher Sonderweg."

Putins Aggression sorgt für grüne Geschlossenheit

Trotz der unterschiedlich stark ausgeprägten Forderungen grüner Spitzenpolitiker – was die Grünen im Vergleich zu früher eint, ist ihre klare politische Haltung im Ukraine-Krieg, die klare Positionierung gegen Putin und seine Unterstützer, auch gegen China. Diese Einigkeit ließe sich mit den "eklatanten Menschenrechtsverstößen" Putins in diesem Krieg erklären, beschreibt Ursula Münch von der Politischen Akademie in Tutzing.

Die grüne Aversion gegen die Machtallüren und die Aggression Putins scheint die Partei zusammenzuschweißen. Damit hätten die Grünen in diesen Tagen der SPD einiges voraus. Der Grünen-Spitze gelinge es besser als den Sozialdemokraten, die Notwenigkeit der Verteidigung und der Unterstützung eines angegriffenen Staates auch für die eigene Freiheit in die Partei zu kommunizieren, meint Münch.

Kritik der Grünen wollte lange keiner hören

Die Partei profitiert heute von ihrer frühen kritischen Haltung gegenüber Putin und der Entwicklung Russlands zum autoritären Staat. Auch die Gaspipeline Nord Stream 2 lehnten die Grünen ab und warnten vor der Abhängigkeit von russischen Rohstoffen. Positionen, die im politischen Berlin lange kaum jemand hören wollte – schon gar nicht in der vergangenen Bundesregierung, in der auch die SPD saß.

Was viele Grünen derzeit auch besänftigen mag: Der Ukraine-Krieg mit all seinen militärischen Folgen spielt der Partei bei dem Thema Energieversorgung in die Hände. Der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien sowie das Thema unabhängige Energiequellen scheint von niemanden mehr in Frage gestellt zu werden – mit Ausnahme der AfD. Die Hoffnung ist groß, dass jetzt die Energiewende kommt – in "Teslageschwindigkeit" wie Robert Habeck fordert.

Wie geht es weiter?

Wie lange die Partei geschlossen bleibt, vermögen Politikexperten nicht zu mutmaßen. Ursula Münch: "Man kann sich genug Anlässe vorstellen, wo es zu einem Konflikt innerhalb der Partei kommt." Zum Beispiel wenn es um die Details beim künftigen klimapolitischen Kurs der Ampel geht.

Der sogenannte "Tankrabatt", vorgeschlagen von Bundesfinanzminister und FDP-Politiker Christian Lindner, löste einen "Aufschrei" in der Partei aus, konnte aber in einem nächtlichen Ampel-Kompromiss schnell wieder eingefangen werden. Dies ließ kurz an vergangene Zeiten erinnern – als die Grünen noch für Aufschrei und Protest bekannt waren.