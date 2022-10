Waffen, Krieg, Inflation – Grünen-Parteitag in schweren Zeiten

Vor ziemlich genau 41 Jahren, am 10. Oktober 1981, standen im Bonner Hofgarten circa 300.000 Menschen. Sie protestierten gegen den Nato-Doppelbeschluss, gegen Aufrüstung, gegen die atomare Bedrohung, für den Frieden. Bei der Abschluss-Kundgebung sprach unter anderem Petra Kelly, Gründungsmitglied der Grünen.

Jetzt treffen sich die Grünen wieder in Bonn, direkt gegenüber vom ehemaligen Bundestag am Rhein. Und die Zeiten sind wie ausgewechselt. Rund 800 Delegierte sollen die Richtung vorgeben, wie die Grünen als Mitglied der Ampelkoalition in Zeiten des Ukraine-Krieges und schwieriger Energieversorgung handeln müssen.

Atomkraft, ja bitte – für eine sichere Energieversorgung

Pragmatisches Handeln in schwierigen Zeiten – davon kann Wirtschaftsminister Robert Habeck vermutlich ein Lied singen. Wenn kein Gas mehr aus Russland kommt und Deutschland buchstäblich ein kalter Winter bevorsteht, kann er nicht auf grüne Ideale setzen. Er ist als Minister auch für die Energieversorgung im Land zuständig.

Sollten also Atommeiler länger am Netz bleiben? Die Grünen-Spitze hat mit einer Antwort lange gezögert. Jetzt heißt es in einem Antrag des Bundesvorstands, für den "äußersten Notfall" stimme man einer "Akw-Einsatzreserve" der beiden süddeutschen Atomkraftwerke zu. Das Wort "Laufzeitverlängerung" kommt nicht vor in den grünen Papieren.

Eine Gruppe um den ehemaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin bringt allerdings einen Änderungsantrag ein, in dem diese Reserve bis maximal 15. April 2023 laufen dürfte. Damit stünden die Grünen innerhalb der Bundesregierung zusätzlich unter Druck, zumal die FDP ohnehin versucht, eine weitaus längere Laufzeit der drei verbliebenen Atomkraftwerke durchzusetzen.

Waffenlieferungen in die Ukraine – und nach Saudi-Arabien

Dass die Ampelkoalition Waffen an die Ukraine liefern, hat in der Partei für erstaunlich wenig Diskussionen gesorgt. Die Grünen haben dem 100 Milliarden Euro schweren Sonderfonds für die Bundeswehr zugestimmt. Der bayerische Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter war einer der ersten, der sich für die Lieferung von Panzern an die Ukraine einsetzte.

Die Ukraine solle die Ausnahme bleiben, doch die rote Linie wurde auch anderweitig überschritten. Erst im September genehmigte der Bundessicherheitsrat Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien im Wert von 36 Millionen Euro. Das Land ist am Jemen-Krieg beteiligt. Ein Änderungsantrag besteht auf der "vollständigen Umsetzung des Waffenembargos für Saudi-Arabien".

Zum Artikel "Erstes Flugabwehrsystem Iris-T in der Ukraine angekommen"

Keine Vorstandswahlen – Ampelminister im Mittelpunkt

Der Parteitag wird ein Arbeitsparteitag. Vorstandswahlen finden nicht statt. Ricarda Lang und Omid Nouripour sind erst im Januar gewählt worden. Die Blicke dürften sich auch vielmehr auf das ehemalige Führungsduo richten.

Robert Habeck und Annalena Baerbock müssen die Regierungslinie der Ampelkoalition verteidigen, die sich niemand vorstellen konnte, als beide noch Parteichefs waren. Die Grünen reden über Krieg und notwendige Waffenlieferungen, über eine sichere Energieversorgung, zu der auch Atomkraftwerke gehören. Wer hätte das im Bonner Hofgarten 1981 gedacht? Die Zeiten ändern sich. Und die Grünen sind mittendrin.