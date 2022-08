Waffen, Geld, Hilfsgüter: So unterstützt Deutschland die Ukraine

Drei Tage nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine kommt der Bundestag zu einer historischen Sondersitzung zusammen: Der Kanzler hält seine inzwischen berühmte "Zeitenwende"-Rede. Die Atmosphäre im Plenarsaal pendelt zwischen Bedrückung und Entschlossenheit. Olaf Scholz muss viel erklären, als er ans Rednerpult tritt. Denn am Vortag hatte die Bundesregierung entschieden, der Ukraine Waffen zu liefern.

Erst Panzerfäuste, dann schwere Waffen für die Ukraine

Ein Bruch mit der bisherigen Linie, wonach Deutschland eigentlich keine Waffen in Konfliktgebiete schickt. Nun aber – unter dem Eindruck des russischen Überfalls – stellt Scholz fest: "Auf Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben." In den Wochen danach liefert Deutschland Helme, Panzerfäuste und Flugabwehrraketen an die Ukraine. Nach wachsender Kritik ringt sich die Ampel-Koalition schließlich dazu durch, der Ukraine auch schwere Waffen zur Verfügung zu stellen.

Deutschland liefert Flakpanzer, Haubitzen und Raketenwerfer

Geliefert hat Deutschland zum Beispiel 15 Flakpanzer vom Typ Gepard. Sie kommen aus Industriebeständen und sollen dabei helfen, die Flugabwehr der Ukraine zu stärken. Außerdem sind inzwischen zehn Panzerhaubitzen 2000 in der Ukraine. Mit dem selbstfahrenden Artilleriegeschütz aus Bundeswehrbeständen soll die ukrainische Armee besser gegen die russische Übermacht bestehen. Diesem Ziel dienen auch drei Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II, die im Sommer geliefert wurden.

Union und Grüne fordern mehr Waffenlieferungen

Doch die Kritik an der Ampel-Regierung hält an. "Die Bundesrepublik könnte deutlich mehr tun", sagt Alexander Dobrindt im BR24-Interview. Aus Sicht des Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag berücksichtigt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die Lieferfähigkeit der Industrie zu wenig. Die Firmen bräuchten langfristige Zusagen – dann könne Deutschland mehr liefern als bisher.

Und auch im Regierungslager ist ein Grummeln über den Umfang der Waffenlieferungen zu spüren. "Wir liefern einiges", sagt der Grünen-Politiker Anton Hofreiter im Gespräch mit BR24, "aber der Krieg findet jeden Tag statt". Deshalb müsse deutlich mehr passieren. Als Beispiel nennt der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag Schützenpanzer.

Melnyk lobt Deutschland für Lieferung schwerer Waffen

Lob bekommt die Bundesregierung von einem, der lange durch beißende Kritik an ihrem Kurs aufgefallen ist. Deutschland habe in den sechs Monaten seit Kriegsbeginn "einen Quantensprung gemacht", sagt Andrij Melnyk im ZDF-Interview. Und der scheidende ukrainische Botschafter in Berlin ergänzt: "Wenn ich bedenke, dass wir am Anfang über Helme gestritten haben: Heute liefert Deutschland auch schwere Waffen – und das ist gut so." Denn leider seien Friedensverhandlungen nur über militärische Erfolge zu erreichen.

Ringtausch mit Slowakei vereinbart

Direkte Waffenlieferungen sind eine Möglichkeit, der Ukraine militärisch zu helfen. Eine andere – zumindest in der Theorie – ist der Ringtausch. Dabei sollen osteuropäische Nato-Länder Waffen aus sowjetischer Zeit an die Ukraine liefern. Im Gegenzug will Deutschland die Lücken in den Beständen der Bündnispartner auffüllen.

In dieser Woche erst hat die Bundesregierung mit der Slowakei einen solchen Ringtausch vereinbart. Das EU-Land will Schützenpanzer an die Ukraine abgeben und soll dafür deutsche Kampfpanzer erhalten. Allerdings handelt es sich um eine Absichtserklärung – und abgeschlossen ist bisher noch keine der geplanten Ringtausch-Aktionen.

Eine Milliarde Finanzhilfe für Ukraine

Doch die Bundesregierung betont, dass Deutschland auch finanziell viel für das angegriffene Land leiste. Wie das Bundesfinanzministerium auf Anfrage mitteilt, hat die Bundesrepublik im Frühsommer einen Zuschuss von einer Milliarde Euro ausgezahlt. Außerdem habe die Ukraine seit Kriegsbeginn Kredite in Höhe von 300 Millionen Euro bekommen. Damit liege Deutschland europaweit an der Spitze der bilateralen Hilfszahlungen. Das Geld dient laut Ministerium dazu, dass der ukrainische Staat zum Beispiel Personal in Kliniken und Schulen weiterbezahlen kann.

Hunderte Millionen für humanitäre Hilfe

Das Auswärtige Amt stellt 430 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung – etwa für Projekte zum Minenräumen. Weitere zehn Millionen seien für internationale Katastrophenhilfe vorgesehen. Das Bundesentwicklungsministerium nennt die Zahl von 185 Millionen Euro. Auf diesen Betrag belaufe sich ein Sofortprogramm, das seit Kriegsbeginn umgesetzt werde. Weitere Finanzhilfen würden vorbereitet.

Gesundheitsministerium liefert Schutzanzüge und Beatmungsgeräte

Schwerpunktmäßig will das Entwicklungsministerium damit Familien unterstützen, die innerhalb der Ukraine vor den russischen Angriffen geflohen sind. Ziel sei es, dass sich die Menschen auch auf der Flucht mit dem Nötigsten versorgen können. Aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es, man habe bislang Hilfsgüter im Wert von rund 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dazu zählten Patientenmonitore, Schutzanzüge, Beatmungsgeräte und Desinfektionsmittel.

Für Ende Oktober kündigt Scholz in einem aktuellen Video-Podcast eine Wiederaufbaukonferenz in Berlin an, die die Regierung zusammen mit der EU-Kommission ausrichte. Dabei sollen die "Weichen für die Zukunft der Ukraine" gestellt werden. Und in einem Anflug von Pathos äußert Scholz die Hoffnung, dass die Ukraine "den dunklen Schatten des Kriegs vertreiben" werde.