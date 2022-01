Waffen für die Ukraine? Druck wächst nach Fall Schönbach

Es dürfte die Bundesregierung einige Mühe kosten, die diplomatischen Scherben wieder aufzukehren, die Vize-Admiral Kay-Achim Schönbach mit seinen Äußerungen verursacht hat: "Diese Aussagen haben die Ukraine tief ins Herz getroffen", erklärte der ukrainische Botschafter in Deutschland.

Andrij Melnyk begrüßte zwar den schnellen Rücktritt des Vize-Admirals, sprach aber auch von einem "Vertrauensverlust", den es nun wiedergutzumachen gelte. Wie er sich diese Wiedergutmachung konkret vorstellt, daraus macht Melnyk kein Geheimnis. Er wünsche sich, "dass man die Ukraine mit dem unterstützt, was sie am meisten benötigt. Und das sind eben Defensivwaffen. Um einem Krieg noch vorzubeugen."

Will Russland die Ukraine? "Nonsens!"

Jegliche Form von Waffenlieferungen an die Ukraine hat die Bundesregierung bislang eindeutig abgelehnt. Dass der Druck nun wächst, hat sie auch dem Auftritt jenes Mannes bei einem ThinkTank in Neu-Delhi zu verdanken, der bis Samstagabend noch Chef der deutschen Marine war:

"Hat Russland wirklich Interesse an einem kleinen Stück ukrainischen Bodens?“, fragte der uniformierte Vize-Admiral während seines Vortrags im fernen Indien, und gab sich selbst die Antwort: "Nein, das ist Nonsens." Während USA, NATO und Bundesregierung eindringlich vor einem drohenden Krieg in Europa warnen, spekulierte Schönbach also in die entgegengesetzte Richtung.

Putin will nur "Respekt"

Putin habe, mutmaßte er weiter, kein Interesse an einem Angriff, sondern wolle nur eins wirklich: "Respekt". Es sei einfach, Putin diesen Respekt zu erweisen, den er einfordert, und "wahrscheinlich auch verdient", so der Marine-Chef wörtlich. Der sich Russland als Partner an der deutschen Seite gegen China wünscht. Schon weil er als "radikaler römisch-katholischer Christ" ein christliches Land als Partner bevorzuge, so Schönbach.

Kujat wollte den Rücktritt "mit allen Mitteln" verhindern

Die Folge: Erst bat ihn der ranghöchste Soldat, der Generalinspekteur, zum Gespräch, wie dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt wurde. Kurze Zeit später war klar: Kay-Achim Schönbach räumt seinen Posten.

"Der Rücktritt ist folgerichtig. Er hat Souveränität der Ukraine in Zweifel gezogen, er hat das europäische Sicherheitsgerüst in Zweifel gezogen." Befand die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag ist.

Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hingegen erklärte bei tagesschau 24, er hätte versucht, Schönbachs Entlassung "mit allen Mitteln zu verhindern".

Deutscher Botschafter in der Ukraine einbestellt

Jedenfalls ist der Vorgang noch lange nicht erledigt. Vor allem nicht für die Ukraine. Hatte doch Schönbach nicht nur die Linie der deutschen Politik unterminiert, die so mühsam um Geschlossenheit im Umgang mit Moskau ringt. Sondern auch noch Sätze wie diese gesagt: "Die Krim-Halbinsel ist weg. Sie wird nie zurückkommen." Äußerungen, die in Kiew für so viel Ärger sorgten, dass das ukrainische Außenministerium die deutsche Botschafterin einbestellte.

Debatte um Waffenlieferungen flammt wieder auf

Nun also flammt die Debatte um Waffenlieferungen, die man in Berlin so gerne als abgeräumt betrachtet hätte, wieder auf. "Ich verstehe die Frustration, es ist kein neues Thema. Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie mit militärischem Gerät hätte unterstützen können".

Worte, mit denen FDP-Politikerin Strack-Zimmermann Verständnis für den ukrainischen Wunsch signalisiert. Wie genau die Bundesregierung nun gedenkt, die außenpolitischen Schockwellen wieder einzudämmen, die der Vize-Admiral Schönbach ausgelöst hat, wird man gerade in Kiew ganz genau beobachten.