Der Weg zur Wärmepumpe: Fördermöglichkeiten, Tipps und Tricks

Der Absatz von Wärmepumpen boomt in Deutschland. Nach einer Statistik des Bundesverbands der Heizungsindustrie ist der Absatz von Wärmepumpen in den ersten drei Quartalen 2022 um 42 Prozent gestiegen. Sie werden mehr als doppelt so häufig eingebaut wie Biomasse-Heizungen. Die wichtigsten Antworten rund um Wärmepumpen finden Sie hier.

Sind Wärmepumpen derzeit überhaupt lieferbar?

Wer sich eine Wärmepumpe einbauen lassen will, braucht aktuell Geduld. Die Hersteller können mit der Explosion der Nachfrage kaum Schritt halten. Nach Angaben des Bundesverbands Wärmepumpe (bwp) muss mit Lieferzeiten zwischen einem halben Jahr und eineinhalb Jahren gerechnet werden. Ein spontaner Wechsel auf Wärmepumpenheizung, nachdem der alte Ölbrenner kaputtgegangen ist, wird deshalb schwierig. Vorausplanen ist unerlässlich. Engpässe gibt es laut dem Verband sowohl bei der Wärmepumpenfabrikation selbst, als auch bei den Handwerksbetrieben, die die Geräte einbauen.

Was kostet eine Wärmepumpe?

Für eine Luftwärmepumpe mit Speicher werden laut bwp 20.000 bis 25.000 Euro fällig. Der Wärmepumpenforscher Marek Miara vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) sagte allerdings schon im Frühjahr, dass für Luftwärmepumpen inklusive Einbau inzwischen häufig Preise um 30.000 Euro verlangt würden. Erdwärmepumpen seien demnach noch einmal 10.000 bis 15.000 Euro teurer. Eigentlich müsse das auch billiger gehen, kritisiert Miara. Sein Institut und auch die Wärmepumpen-Hersteller bemühten sich, Systeme zu entwickeln, die leichter und dadurch auch günstiger zu installieren sind.

Welche Förderungen gibt es?

Der Staat fördert den Einbau von Wärmepumpen mit der so genannten "Bundesförderung für effiziente Gebäude" (BEG). Sie greift auch für größere Umbauten inklusive Dämmung. Wenn eine Einzelförderung für Wärmepumpen beantragt wird, darf die Investition bis zu 60.000 Euro pro Wohneinheit betragen. Der Staat übernimmt dann für Luftwärmepumpen 35 Prozent der Kosten, wenn sie eine ineffiziente Heizung ersetzen. Unter diese Definition fallen Gaszentralheizungen mit einem Alter von über 20 Jahren und alle Etagenheizungen, Ölheizungen, Kohle- oder Nachtspeicheröfen.

In anderen Fällen und im Neubau beträgt der Fördersatz 25 Prozent. Für die teureren Erdwärmepumpen liegt der Fördersatz jeweils noch fünf Prozent höher. Im Gegensatz zu den KfW-Förderungen für energieeffiziente Neubauten und Altbausanierung gab es bei der Förderung für Wärmepumpen als Einzelmaßnahme in den letzten Monaten keine Unterbrechungen. Der Bundesverband Wärmepumpe rät trotzdem, den Förderantrag frühzeitig zu stellen. Nach Bewilligung gilt die Förderzusage zwei Jahre lang.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Die Wärmepumpe heizt das Haus mit Hilfe von elektrischem Strom. Anders als bei der alten Form der Elektroheizung wird der jedoch nicht direkt in Wärmeenergie umgewandelt. Sondern die Wärme wird der Umwelt entzogen. Die Wärmepumpe kühlt die Außenluft oder das Erdreich ab und leitet die entnommene Wärme in den Heizkreislauf. Dadurch erzielt sie sozusagen einen Wirkungsgrad von über 100 Prozent: Wärmepumpen können aus einer Kilowattstunde Strom drei, vier oder sogar mehr Kilowattstunden Wärme erzeugen.

Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?

Die verbreitetste Form ist mit einem Marktanteil von inzwischen über 80 Prozent die Luft-Wärmepumpe. Sie entzieht die Wärme der Umgebungsluft. Von außen sieht sie ähnlich wie eine Klimaanlage aus. Luftwärmepumpen stehen meistens im Garten. Eine Alternative dazu ist die Erdwärmepumpe. Sie entzieht die Wärme dem Erdreich - entweder über Kollektoren, die in rund einem Meter Tiefe unter der Gartenoberfläche verlegt sind oder über Sonden, die mittels einer Bohrung Wärme aus bis zu 100 Metern Tiefe fördern.

Was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Wärmepumpenarten?

Luftwärmepumpen sind die einfachste und billigste Lösung. Bei ihnen ist die Geräuschentwicklung zu beachten, die manchmal als störend empfunden wird.

Erdwärmepumpen sind teurer und brauchen mehr Fläche bzw. im Fall einer Bohrung auch eine extra behördliche Genehmigung. Dafür versprechen sie jedoch im Gegenzug einen höheren Wirkungsgrad. Der wird mit der so genannten Jahresarbeitszahl angegeben: Das ist der Faktor, um den die Wärmepumpe mehr Wärme produziert als elektrischer Strom eingesetzt wird. Luftwärmepumpen sollten normalerweise eine Jahresarbeitszahl von drei erreichen. Erdwärmepumpen dagegen machen aus einer Kilowattstunde Strom sogar vier Kilowattstunden Wärme und mehr.

Nach den Beobachtungen des Wärmepumpenforschers Marek Miara vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) haben die Hersteller in den letzten Jahren besonders viel Entwicklungsaufwand in Luftwärmepumpen gesteckt. Dadurch habe sich der Abstand zu Erdwärmepumpen verringert, er bleibe jedoch immer noch markant. Je größer das Haus ist und je größer der Wärmebedarf, desto eher lohnt sich wirtschaftlich eine Erdwärmepumpe. Ökologisch hat die Erdwärmepumpe durch ihren höheren Wirkungsgrad in der Regel noch immer die Nase vorn.

Sind Wärmepumpen wirklich umweltfreundlicher als Erdgaskessel?

Ja. Weil der Strommix in Deutschland immer grüner wird und die Wärmepumpentechnik Fortschritte gemacht hat, gilt das inzwischen praktisch uneingeschränkt. Laut Fraunhofer ISE hängt die Wärmepumpe ab einer Jahresarbeitszahl von etwa 1,5 den Gaskessel ökologisch ab. Die reale Effizienz ist in der Regel doppelt so hoch und mehr. Ein Gedankenexperiment: Selbst wenn der Strom für die Wärmepumpe zu 100 Prozent aus Erdgas hergestellt würde, würde sie in der Regel trotzdem im Vergleich zum Erdgaskessel noch Gas einsparen. Für Hausbesitzer empfiehlt sich in Kombination mit der Wärmepumpe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das senkt Heizkosten und Umweltauswirkungen weiter.

Muss das Haus energetisch saniert sein, bevor eine Wärmepumpe eingebaut wird?

Heizungsunternehmen empfehlen häufig, eine Wärmepumpe erst einzubauen, wenn das Haus gut gedämmt ist. Dann sind auch die Heizkosten geringer. Wärmepumpenforscher Marek Miara pflichtet einerseits bei: Es sei grundsätzlich immer besser, das Haus zu isolieren, bevor man eine neue Heizung einbaut – egal welche. Andererseits könne man, wenn man entweder die Kosten oder den Aufwand für eine umfassende Sanierung scheut, durchaus auch in einem nicht perfekten Haus eine Wärmepumpe einbauen – und die Isolierung vielleicht im Laufe der Jahre danach noch verbessern. Die Leistung moderner Wärmepumpen sei in einem jeweils definierten Bereich flexibel und könne sich an veränderte Heizanforderungen anpassen.

Funktioniert eine Wärmepumpe auch mit normalen Heizkörpern?

Der Wirkungsgrad von Wärmepumpen ist umso besser, je niedriger die Vorlauftemperatur im Heizkreislauf ist. Idealerweise drückt man sie auf 30 Grad – anstatt 50 oder 60 bei einer konventionellen Gas- oder Ölheizung. Damit dann das Haus trotzdem warm wird, braucht es eine größere Fläche, um die Wärme zu übertragen. Als ideal für das Heizen mit Wärmepumpe gelten deshalb Fußbodenheizung oder Wandheizung.

Aber auch mit normalen Heizkörpern kann sie effizient betrieben werden – wenn deren Fläche groß genug ist. Häufig sind die alten Heizkörper ohnehin überdimensioniert. Man kann die Vorlauftemperatur der alten Gas- oder Ölheizung einfach versuchsweise absenken und testen, ob die Wohnung dann noch warm genug wird. Wenn nicht, ist es möglich, einfach größere Heizkörper einzubauen. Oder auch spezielle Niedrigtemperaturheizkörper. Die sind zum Beispiel dicker, mit mehr Platten. Oder erhöhen die Luftdurchströmung mit Hilfe von Ventilatoren. Man muss auch nicht alle Heizkörper gleichzeitig austauschen, sondern vielleicht nur in bestimmten Zimmern, die sonst nicht warm genug werden.