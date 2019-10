Wählerwanderung Thüringen - wer hat wen gewählt?

Die CDU verliert an fast alle Parteien, vor allem an die AfD

36.000 Thüringer, die vor fünf Jahren noch ihr Kreuz bei der CDU gemacht haben, haben das diesmal bei der AfD getan. Damit musste die CDU rechnen. Was sie vermutlich nicht auf der Rechnung hatte: Die CDU verliert auch 20.000 Wähler an die Linke. Ein klassisches Lagerdenken kann man den Thüringen also nicht nachsagen, im Gegenteil. Einziges Trostpflaster für die CDU: Sie holt auch Nichtwähler an die Urne. 31.000 Menschen, die 2014 gar nicht bei der Wahl waren, machten diesmal ihr Kreuz bei der CDU.