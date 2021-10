Wählen mit 16: Wie die Ampel die Union austricksen könnte

Es gibt Themen, da müssen die Ampel-Verhandler noch einige Klippen umschiffen, wie es FDP-Generalsekretär Volker Wissing ausdrückt. Und dann gibt es Bereiche, in denen den Emissären schon längst das Herz aufgegangen ist. Dazu gehört die Reformierung des Wahlrechts. Im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP steht wörtlich: "Das Wahlalter für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und Europäischen Parlament wollen wir auf 16 Jahre senken."

Doch die Umsetzung ist nicht so einfach, denn für die Absenkung des Wahlalters ist eigentlich eine Grundgesetzänderung nötig. Und für die braucht es eine Zweidrittelmehrheit.

Absenkung des Wahlalters: Bevölkerung ist skeptisch

Die Reaktion auf dieses Vorhaben der möglichen Ampel-Koalitionäre fällt einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey zufolge - vorsichtig ausgedrückt - verhalten aus. Demnach sind mehr als zwei Drittel der Bevölkerung dagegen, das Wahlalter für Bundestagswahlen auf 16 Jahre zu senken. Je älter die Befragten, umso stärker der Widerspruch.

Dabei stecken laut Politikwissenschaftler Arndt Leininger von der TU Chemnitz Chancen in so einer Reform. Er forscht über das Wahlverhalten von 16- und 17-Jährigen bei Kommunal- und Landtagswahlen und sagt: "Wenn wir 16-jährige Erstwähler haben, dann sind die noch zum großen Teil in der Schule, im Elternhaus, können durch politische Bildung erreicht werden. Sie werden durch Elternhaus und Schule auch zur Wahlteilnahme mobilisiert.“

Erste Wahlteilnahme prägt

Die erste Teilnahme an einer Wahl sei wahnsinnig wichtig, so Leininger. Wer beim ersten Mal nicht wählt, stimmt mit größerer Wahrscheinlichkeit auch bei den kommenden Wahlen nicht ab. Junge Wählerinnen und Wähler probieren mehr aus, entscheiden sich häufiger für kleinere Parteien als Ältere. Bei der Bundestagswahl schnitten Grüne und FDP bei den 18- bis 29-Jährigen besonders gut ab. Auch deshalb wollen die Ampel-Verhandler das Wahlalter senken, sagte FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle BR24: "Man kann nicht immer nur versprechen, dass junge Menschen mehr zu sagen haben werden, wenn man dann bei der zentralen Möglichkeit, in einer Demokratie mitzuentscheiden, stehenbleibt. Das ist das Wahlrecht.“

Wohl keine Mehrheit für Grundgesetzänderung

Allerdings gibt es da ein Problem. Das Absenken des Wahlalters bei der Bundestagswahl bedarf einer Grundgesetzänderung. Dafür ist in der Verfassung vorgesehen, dass zwei Drittel der Abgeordneten im Deutschen Bundestag zustimmen müssen. Die Ampel wäre weit entfernt von einer solchen Mehrheit. Entweder müssten Linke und Teile der AfD zustimmen, was äußerst unwahrscheinlich wäre und Unvereinbarkeitsbeschlüssen von SPD, Grünen und FDP widersprechen würde – oder sie müssten die Union für das Vorhaben gewinnen. Der CSU-Rechtsexperte im Bundestag, Volker Ullrich macht der möglichen Ampelkoalition in diesem Punkt allerdings wenig Hoffnung: "Ich stehe einer Absenkung des Wahlalters auf 16 skeptisch gegenüber. Das entscheidende Argument für mich ist, dass Volljährigkeit und Wahlalter Hand in Hand gehen soll", so Ullrich. Die Erlangung der vollumfänglichen Rechte und Pflichten als Staatsbürger müssten sich nach Überzeugung des CSU-Politikers auch im Wahlrecht niederschlagen. Das habe nichts mit Geben und Nehmen zu tun, sondern sei eine Frage der Überzeugung. "Im Kernbereich der staatsbürgerlichen Mitwirkung sollte man auf Deals verzichten“, sagt der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen und Recht der CSU-Landesgruppe im Bundestag.

Umweg über Europawahlgesetz?

FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle kann mit dem Argument der Volljährigkeit nicht viel anfangen. Im Gesetz gibt es bereits unterschiedliche Altersgrenzen: Mit 14 ist man religionsmündig, 16-Jährige dürfen Bier trinken, das volle Strafalter liegt bei 21. Kuhle betont zwar, dass er über Verhandlungsdetails keine Auskunft gibt, aber er deutet an, dass das Ampelvorhaben zumindest teilweise auch ohne die Hilfe der Union umgesetzt werden kann. 16- und 17-Jährige könnten in Zukunft sehr wohl wählen. Wenn schon nicht bei der Bundestagswahl, dann bei der Europawahl. "Die Regelung zum Wahlalter bei der Europawahl finden sich nicht in der Verfassung, sondern im Europawahlgesetz und das kann mit einfacher Mehrheit geändert werden und deswegen kann man das versuchen voneinander getrennt auf den Weg zu bringen", sagt Konstantin Kuhle, der das FDP-Verhandlungsteam im Bereich "Moderner Staat und Demokratie“ leitet. Er glaubt, dass das ein Weg sein könnte, wie man mehr jungen Menschen Partizipationsmöglichkeiten einräumen kann ohne auf die Union angewiesen zu sein.