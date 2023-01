Wackelt der frühere Renteneintritt? Was zur Debatte steht

Seit längerem prophezeien Experten dem deutschen Rentensystem mehr oder weniger große finanzielle Engpässe. "Die Finanzierung unseres Rentensystems steht vor dem Zusammenbruch", warnte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger Ende Oktober. Generell steht das Rentensystem vor Veränderung. Spätestens, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, verändert sich das Verhältnis von Einzahlern und Empfängern.

Aktienrente nach dem Vorbild Norwegens

In der Politik wird versucht gegenzusteuern. Das "Wie" ist allerdings höchst umstritten. Vor kurzem hat die Ampel bereits die so genannte Aktienrente auf den Weg gebracht. Als Vorbild gilt Norwegen, wo ein staatlicher Fonds Gewinne aus dem Kapitalmarkt in das Rentensystem steckt. Allerdings sehen Experten den deutschen Versuch skeptisch.

Der Chef des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Markus Jerger, sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Unserem Rentensystem droht ab 2025 durch den Renteneintritt der Baby-Boomer-Generation der Finanzierungsnotstand. Bis 2040 sind es dann rechnerisch weniger als zwei Arbeitnehmer, die einen Rentner finanzieren. Auch die Aktienrente, die wir als zusätzliches Standbein der Altersvorsorge befürworten, kann die strukturellen Defizite nicht ausgleichen."

Aber auch die Bundesregierung selbst sieht hohe Hürden. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält für den geplanten Aufbau einer Aktienrente enorme Beträge für nötig. "Wir brauchen mittel- bis langfristig eine dreistellige Milliardensumme, damit die Erträge der Aktienanlage einen spürbaren Effekt auf die Stabilisierung der Rentenbeiträge und des Rentenniveaus haben können", sagte Lindner dem "Tagesspiegel".

Heikle Debatten um das Renteneintrittsalter

Andere Möglichkeiten, die Rente wieder robuster aufzustellen, sind rar. Der Elefant im Raum ist das Renteneintrittsalter. Populär sind Forderungen nach einer längeren Lebensarbeitszeit selbstverständlich nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte jüngst einen Vorstoß gewagt und zumindest die Erfüllung des aktuellen Standards angemahnt. Künftig sollten mehr Menschen als bisher tatsächlich bis zum geltenden Renteneintrittsalter arbeiten, hatte Scholz vor wenigen Tagen gesagt.

Arbeitgeberpräsident Dulger reagierte hoch erfreut: "Der Bundeskanzler hat Recht: Es darf keinen Trend zur Frühverrentung geben." Scholz solle dafür sorgen, "dass sein Arbeitsminister jetzt schnellstmöglich die milliardenschwere Subventionierung der Frühverrentung beendet". Damit spielte er auf die abschlagsfreie Rente nach einer Versicherungszeit von 45 Jahren an.

Wann die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren möglich ist

Die damalige Koalition von Union und SPD hatte sie Mitte 2014 eingeführt. Alle vor 1953 Geborenen konnten ohne Abschläge mit 63 Jahren in Rente gehen. Bei Jüngeren verschiebt sich mit steigendem Renteneintrittsalter der Start der abschlagsfreien Rente. Bei der Einführung hatte die Regierung jährlich rund 200.000 Antragsteller für diese abschlagsfreie Rente prognostiziert. Mit jeweils rund 260.000 mehrere Jahre hintereinander waren es deutlich mehr.

Union zeigt sich gesprächsbereit

CDU-Chef Friedrich Merz bot der Ampelregierung Gespräche über die Zukunft der Rente an. Merz sagte, die Union habe die Äußerung von Scholz überrascht. "Die früheren Möglichkeiten für einen Renteneintritt sind das Lieblingsprojekt der SPD in der letzten Wahlperiode gewesen. Das ist Handschrift SPD." Ich begrüße aber, dass der Kanzler "das Problem erkannt hat, dass die Zahl der Frühverrentungen damit sehr viel höher geworden ist als seinerzeit angenommen".

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, Scholz habe jede Möglichkeit zur Kurskorrektur und zum vorzeitigen Beenden der Rente mit 63. Die Ampel habe die Verantwortung, Anreize zu formulieren, mit denen ein späteres Renteneintrittsalter erreicht werde.

FDP fordert Ende des offiziellen Rentenalters

Die FDP würde das offizielle Renteneintrittsalter am liebsten komplett streichen. "Ich bin überzeugt: Niemand muss den Menschen mehr vorschreiben, wann sie in Rente zu gehen haben - auch weil die Lebensläufe immer unterschiedlicher werden", sagte FDP-Vizechef Johannes Vogel der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland sollte sich nach Meinung Vogels an Schweden orientieren. Hier können die Bürgerinnen und Bürger innerhalb eines Korridors über die Rente entscheiden. Vogel erläuterte: "Wer eher in den Ruhestand geht, erhält weniger Rente, wer später geht, erhält mehr."

Tatsächlich gilt in Schweden ein Korridor, innerhalb dessen man in Ruhestand gehen kann. Frauen und Männer können flexibel zwischen 61 und 67 Jahren Altersrente erhalten. Sind sie 1959 oder später geboren, können Sie die Rente frühestens ab 62 Jahren erhalten.

Europäischer Vergleich: Wer erhält wann wie viel Rente?

Damit ist das schwedische System im europäischen Vergleich tatsächlich eines der flexibelsten. In Luxemburg ist sogar ein noch früherer Renteneintritt möglich. Die Regelaltersgrenze liegt in Luxemburg bei 65 Jahren. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Bürger auch bereits mit 57 oder 60 Jahren eine vorzeitige Alterspension erhalten. Voraussetzung sind 480 Monate Pflichtversicherungszeit.

Die Österreicher gehen im Schnitt nicht nur früher in Rente als die Deutschen - sondern bekommen dann auch mehr "Pension". Dafür sind die Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung höher und alle zahlen ein. Also beispielsweise auch Beamte und Selbstständige. Das Eintrittsalter für Männer liegt bei 65 Jahren und für Frauen noch bei 60 Jahren. Ab 2024 wird auch das Eintrittsalter für Frauen stufenweise auf 65 angehoben. Mit Abschlägen kann man auch früher in Rente, wenn man mindestens 40 Beitragsjahre vorweisen kann. Wer länger arbeitet, bekommt Zuschläge.

In Italien muss man für die reguläre Rente neben einer Beitragszeit von mindestens 20 Jahren das Rentenalter von 67 Jahren erreicht haben. Für die vorgezogene Rente müssen Männer eine Beitragszeit von mindestens 42 Jahren und zehn Monaten vorweisen. Frauen ein Jahr weniger. Versuchsweise gilt in Italien auch die so genannte "Opzione Donna". Als 58-jährige Arbeitnehmerin (59 für Selbstständige) mit 35 abgeschlossenen Beitragsjahren vor dem 31. Dezember 2021 hat man Anspruch auf einen vorgezogenen Ruhestand.