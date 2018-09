Vural Ünlü zu Erdogan-Besuch: Arbeitsbesuch hätte auch genügt

Der türkische Präsident Erdogan war in den vergangenen Jahren schon mehr als ein Dutzend Mal zu Besuch in Deutschland. Bei seinem heutigen Besuch, der drei Tage dauern soll, ist aber alles ein bisschen anders. Denn es ist ein offizieller Staatsbesuch auf Einladung von Bundespräsident Steinmeier. Heißt also: roter Teppich, Empfang mit militärischen Ehren, Kapelle und Staatsbankett. Und das für einen Politiker, der die Bundesregierung, vor allem Angela Merkel, noch vor einem Jahr mit Nazis verglichen hatte!?

Verständnis für Kritik

Der Vorstandssprecher der Türkischen Gemeinde in Bayern, Vural Ünlü, hat Verständnis für Kritik am Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland. Im Interview mit der Bayern 2 radioWelt am Morgen sagte Ünlü:

"Erdogan erfährt durch das Hochglanzprotokoll natürlich eine gewisse Aufwertung, die er zuhause als einen Erfolg verbuchen wird - in einer Situation, in der es für ihn außenpolitisch ja eher mau aussieht." Vural Ünlü

"Klassischer Arbeitsbesuch hätte genügt"

Ünlü ist der Meinung, dass ein klassischer Arbeitsbesuch genügt hätte, geht aber davon aus, dass die türkische Regierung diesen "glamourösen Auftritt" zur Bedingung gemacht hat. Zugleich stellte der Chef der Türkischen Gemeinde in Bayern aber klar, dass der Dialog zwischen der Türkei und Deutschland wichtig sei und auch, "dass man über Menschenrechtfragen, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit sprechen wird." Ünlü geht davon aus, dass die Zeiten der scharfen Töne Erdogans gegen Deutschland erst einmal vorbei sind:

"Ich denke, er wird es mit einer Charmeoffensive versuchen. Die eher versöhnlichen Töne der Türkei gegenüber Deutschland in den letzten Monaten zeigen ja auch, dass Erdogan unter großem Druck steht und auch händeringend nach neuen Partnern und Investoren sucht." Vural Ünlü

"Erdogan hält sich an Flüchtlingsabkommen"

Mit Blick auf das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU ist Ünlü der Meinung, dass sich Erdogan bisher an den Pakt mit Europa gehalten.

"Und wir sehen auch, dass es durchaus ein Bündel von gegenseitigen Abhängigkeiten und auch Interessen gibt. Deshalb ist es sowohl im Interesse von Deutschland in ein besseres Benehmen mit der Türkei zu kommen, als auch für Erdogan, der innen- und außenpolitisch in einer sehr prekären Situation ist." Vural Ünlü