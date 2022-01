Vulkanausbruch in Tonga: Berichte über "umfangreiche Schäden"

Auch Tage nach der gewaltigen Eruption des Untersee-Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai im Pazifik sind das Ausmaß der Schäden und die Zahl möglicher Opfer weiter unklar. Speziell zur Inselgruppe Ha'apai gebe es bisher keinen Kontakt, teilte das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) mit.

Überwachungsflüge bestätigen "erhebliche Schäden"

Bei dem Ausbruch wurde ein Glasfaserkabel zerstört, weshalb die Kommunikationsverbindungen in den Inselstaat sehr schlecht waren. Die Reparatur könne bis zu drei Wochen dauern, sagte der Vorstandschef der Betreiberfirma Tonga Cable, Samiuela Fonua. Wann ein Schiff in die Gegend fahren könne, sei zudem noch völlig unklar.

Es gebe Berichte über erhebliche Schäden an der Infrastruktur der Hauptinsel Tongatapu, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Kontakt zur Inselgruppe Ha'apai sei immer noch nicht möglich. "Wir sind besonders besorgt wegen zweier niedrig gelegener Inseln - Mango und Fonoi - nachdem Überwachungsflüge erhebliche Sachschäden bestätigt haben", sagte Dujarric. Von Mango sei ein Notsignal empfangen worden.

Kommunikation kaum möglich

"Die Kommunikation ist weiter das größte Problem, da Internet und internationale Telefonleitungen immer noch außer Betrieb sind", hieß es seitens der UN-Behörde. Satellitentelefone seien das einzige zuverlässige Instrument zur Kommunikation mit der Außenwelt, aber auch sie funktionierten nicht immer zuverlässig.

Die großen Hilfsorganisationen erklärten, sie seien nicht in der Lage, die Mitarbeiter vor Ort zu kontaktieren. "Nach den wenigen Informationen, die wir haben, könnte das Ausmaß der Verwüstung immens sein - vor allem für die abgelegenen Inseln", sagte die Delegationsleiterin des Internationalen Roten Kreuzes für den Pazifik, Katie Greenwood.

Warten auf Hilfsflüge

Nun gibt es ein weiteres großes Problem: Vulkanasche behindert die Lieferung von Hilfsgütern. Nachdem zunächst Aschewolken des Vulkans Hunga Tonga Hunga Ha'apai Hilfsflüge verhindert hatten, blockierte inzwischen eine dicke Ascheschicht eine wichtige Landebahn, wie das neuseeländische Militär bekanntgab. Die Lieferung von dringend benötigtem Trinkwasser und andern Hilfsgütern werde sich daher um mindestens einen Tag verzögern. Man hoffe, den Flughafen am Mittwoch oder Donnerstag wieder nutzen zu können.

Neuseeland schickte am Dienstag ein Marineschiff nach Tonga, ein zweites sollte im Laufe des Tages folgen. Erwogen wurde, Hilfsgüter von Flugzeugen abzuwerfen. Für die Behörden in Tonga sei das jedoch nicht die bevorzugte Lösung, erklärte das Militär. Australien verlegte ein Marineschiff nach Brisbane, das sich für einen Hilfseinsatz bereithalten sollte.

Mindestens zwei Todesopfer

Neuseeländischen Berichten zufolge hat es mindestens zwei Tote gegeben. Eine 50 Jahre alte Britin wurde von der Tsunamiwelle mitgerissen. Die Leiche der Frau, die auf Tonga lebte, sei gefunden worden, sagte ihr Bruder Nick Eleini dem Sender Sky News. Sie sei ums Leben gekommen, als sie versucht habe, ihre Hunde zu retten. Ihr Mann habe sich retten können. Über den anderen Toten gab es zunächst keine Angaben.

Schwerster Vulkanausbruch seit Jahrzehnten

Der unter der Meeresoberfläche liegende Vulkan war am Freitag ausgebrochen. Satellitenbilder zeigten, wie sich Asche, Dampf und Gas zu einer riesigen pilzförmigen Wolke zusammenballten, die fünf Kilometer breit und 20 Kilometer hoch war. Der Lärm der Eruption war sogar noch in Alaska zu hören. Der Vulkan liegt etwa 64 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nuku'alofa und löste eine Tsunamiwelle aus, die in Tonga 80 Zentimeter hoch war. Im Tausende Kilometer entfernten Peru gab es zwei Tote. Selbst Kalifornien meldete Schäden.