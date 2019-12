Vulkanausbruch auf White Island: Vermutlich Deutsche verletzt

Bei dem Vulkanausbruch am Montag in Neuseeland sind vermutlich deutsche Touristen verletzt worden. "Wir müssen davon ausgehen, dass Deutsche unter den Verletzten sind", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Derzeit habe man keine Erkenntnisse, dass sich Deutsche auch unter den Toten befänden.

White Island: Bisher fünf Tote geborgen

Der Vulkan auf der neuseeländischen Insel White Island brach gegen 14.11 Ortszeit (2.11 Uhr MEZ) aus. Auf Aufnahmen einer Beobachtungskamera ist zu sehen, wie sich kurz zuvor noch eine größere Gruppe von Wanderern auf den Krater zubewegt. Dann wird das Bild schwarz. Die Polizei schätzt, dass zu diesem Moment bis zu 50 Menschen auf der Insel waren.

Möglicherweise mehr als zwanzig Menschen kamen nach Angaben der Polizei bei der Eruption ums Leben. Bis zum Abend wurden fünf Tote geborgen. Auch 18 Verletzte haben man bergen können, hieß es.

Vulkanausbruch: Polizei hat keine Hoffnung auf weitere Überlebende

Hoffnung auf weitere Überlebende besteht nach Aussage der Polizei aber nicht mehr. Die Polizei geht davon aus, dass die Vermissten sich näher am Krater aufgehalten hatten als die Geretteten, deshalb seien tödliche Verletzungen durch Gestein und Asche sowie Verbrennungen wahrscheinlich.

Mehrere Hubschrauber und ein Aufklärungsflugzeug der Luftwaffe hätten die Insel überflogen, aber kein Lebenszeichen entdeckt. Die Rettungskräfte hatten die Suche bei Einbruch der Dunkelheit unterbrochen. Erst bei Tagesanbruch will das neuseeländische Militär weiter nach den Vermissten suchen.

Alarmstufe war vor dem Ausbruch angehoben worden

In den vergangenen Wochen hatte das geologische Institut Neuseelands eine verstärkte vulkanische Aktivität festgestellt und deshalb die Alarmstufe angehoben. Dies führte aber nicht dazu, dass die Touren verboten wurden. Das Betreten ist grundsätzlich nur im Beisein von Führern erlaubt. Laut Geologen ist die Eruption sehr plötzlich erfolgt. Der Vulkan war zuletzt vor drei Jahren ausgebrochen. Damals wurde niemand verletzt.

Neuseeland liegt in der geologisch aktivsten Zone der Erde

Die White-Island-Vulkan befindet sich auf einer Insel rund 50 Kilometer von der Nordinsel Neuseelands entfernt und ist eine Touristenattraktion. Rund 10.000 Menschen besuchen ihn jährlich. Die Insel befindet sich in Privatbesitz.

Neuseeland liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Auch Erdbeben sind dort keine Seltenheit.