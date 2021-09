Vulkanausbruch auf La Palma: Lava bringt Meerwasser zum Kochen

Erster Ausbruch bereits vor 50 Jahren

Der Cumbre Vieja war am 19. September zum ersten Mal seit 50 Jahren ausgebrochen. Auf der Insel wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Die Lava des Vulkans breitete sich auf rund 270 Hektar Land aus. Mehr als 650 Häuser sowie einige Straßen wurden zerstört, mehr als 6.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Der Regionalpräsident der Kanaren, Angel Victor Torres, sagte am Mittwoch dem Radiosender Cope, seit dem Vulkanausbruch hätten alle Menschen auf den Kanaren kaum geschlafen. Es herrsche Angst und "ein enormes Gefühl der Verlassenheit".

Knapp eine halbe Milliarde Euro Schaden

Torres hatte die Schadenssumme in der vergangenen Woche auf mehr als 400 Millionen Euro beziffert. In dem Interview vom Mittwoch sagte er, etwa ein Drittel der für die Kanaren so wichtigen Bananenproduktion nehme durch den Vulkanausbruch Schaden. Am Dienstag hatte die spanische Regierung Hilfsgelder in Höhe von 10,5 Millionen Euro für die Menschen freigegeben, die durch den Vulkanausbruch ihr Zuhause verloren.

Seit der Eruption stößt der Cumbre Vieja immer wieder riesige Rauchwolken aus. Der Flugverkehr auf La Palma wurde am Wochenende ausgesetzt. Auch wenn der Flughafen offiziell wieder geöffnet ist, wurden am Mittwoch weiter keine Flüge abgefertigt. Experten rechnen damit, dass der Vulkan noch für Wochen oder sogar Monate aktiv bleibt.

Drei Tote bei bisherigen Ausbrüchen

Zuletzt war der Vulkan in den Jahren 1971 und 1949 ausgebrochen. Bei diesen Ausbrüchen kamen insgesamt drei Menschen ums Leben. Zwei von ihnen starben, nachdem sie gesundheitsschädliche Gase eingeatmet hatten.