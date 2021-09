Vulkanaktivität auf La Palma: Wohl keine unmittelbare Eruption

Im Sommer 2011 erschütterten Tausende Schwarmbeben die Kanareninsel El Hierro. Damals war das eine Sensation: Denn seit 40 Jahren war kein Vulkan mehr auf den Kanaren ausgebrochen. Bis sich das Magma vor der Südspitze der Insel seinen Weg in einer Unterwasser-Eruption nach oben bahnte, vergingen mehrere Monate. Nun scheint sich Ähnliches auf La Palma zu wiederholen.

Warnstufe gelb auf La Palma

4.200 Schwarmbeben wurden in den letzten Tagen im Süden La Palmas gemessen, und sie nehmen an Intensität zu, berichten Vulkanologen. Am Mittwoch lagen bereits vier Beben bei über drei Punkten auf der Richterskala. Auf der Insel wurde "gelb", die zweite von vier Stufen des Frühwarnsystems für die Region der Vulkankette "Cumbre Vieja" in den Gemeinden Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso und Mazo aktiviert. Auch die Erde hat sich bereits um zehn Zentimeter verformt.

Keine unmittelbare Eruption

Die Vulkanologin María José Blanco vom Nationalen Geografischen Institut IGN spricht von einem "sehr energetischen" Prozess auf La Palma. Denn in nur drei Tagen gab es so viel vulkanische Aktivität, wie auf El Hierro in mehreren Wochen. Sie betont aber, dass noch geologische Prozesse wie ein starkes Erdbeben fehlen, bevor es zu einer Eruption kommen kann:

"Daher glauben wir, dass keine unmittelbare Eruption bevorsteht. Es hat noch kein Erdbeben gegeben, das den Weg für das Magma nach oben öffnet. Dieses befindet sich noch in etwa acht Kilometern Tiefe und provoziert Beben, um diese Kruste aufzubrechen, die noch zwischen ihm und der Erdoberfläche liegt." María José Blanco, Kanaren-Chefin des Nationalen Geografischen Instituts IGN

Teneguía – der Vulkanausbruch vor 50 Jahren

Wie es ist, wenn das Magma sich seinen Weg nach oben bahnt, daran erinnern sich noch die älteren Palmeros. Denn 1971 spuckte der Teneguía drei Wochen lang Lava aus, nachdem im Süden der Insel Krater aufgerissen waren. Inzwischen gehört das Vulkangebirge "Cumbre Vieja" (Deutsch: Alter Gipfel) zu den großen Attraktionen der Insel. Der Vulkan hat kilometertief unter der Erde geschlummert. Nun hat er begonnen, sich wieder zu rühren.

Vor der letzten Eruption sammelte sich das Magma fünf Kilometer unter der Erdkruste, bevor die Eruption begann, erinnert der Vulkanologe Luca D’Auria des regionalen Vulkaninstituts Involcan. Er rechnet daher damit, dass es zu einem Vulkanausbruch auf La Palma kommt.

Bewährtes vulkanologisches Frühwarnsystem

Auf El Hierro hat das Magma vor zehn Jahren den Weg nach oben geschafft. Die Haupterkenntnis des Vulkanausbruchs vor El Hierro im Jahr 2011 war: Das vulkanologische Frühwarnsystem auf den Kanaren funktioniert.

Die Vulkanologen rund um María José Blanco vom Nationalen Geografischen Institut IGN sagten damals mit Hilfe ihres Frühwarnsystems sehr genau das vulkanologische Geschehen vorher: Sowohl den Ort des Ausbruchs des Unterwasser-Vulkans vor der Küste, als auch dessen Zeitpunkt. Mit GPS-Geräten maßen sie die Erdverformung, mit Wasserproben die Gasveränderungen. Als der Ausbruch unmittelbar bevorstand, ließen sie das nahegelegene Dorf La Restinga evakuieren. Für die Bevölkerung bestand daher keine Gefahr.

Medienhype vermeiden

Was die Insel jedoch erheblich schädigte, war der Medienhype, der rund um das Vulkangeschehen einsetzte. Da zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder ein Vulkan auf den Kanaren ausbrach, war dies eine Mediensensation.

Infolge der Berichterstattung brach der Tourismus empfindlich ein – was die lokale Wirtschaft noch jahrelang spürte. Doch selbst während der Vulkan Tagoro aktiv war und sich im Meer vor La Restinga ein Whirlpool bildete und Gase das Wasser türkisbraun verfärbten, bestand keine Gefahr für Anwohner und Reisende.

Leben auf dem vulkanischen Hotspot

Die kanarische Bevölkerung lernte damals neu, dass sie auf einem vulkanischen Hotspot lebt – und unter ihnen die Erde im Entstehen ist. Wie auf einer Perlenkette sind die kanarischen Inseln aufgereiht. Durch die Plattentektonik verschiebt sich das neu geschaffene Land. La Palma und El Hierro im Westen des Archipels sind daher die jüngsten Inseln – und hier wird sich auch in Zukunft neue Landmasse bilden. Daher sind immer wieder Erdbeben zu spüren.

Vertrauen auf Wissenschaft und Krisenstab

Die seismischen Aktivitäten und der mögliche Vulkanausbruch im Süden von La Palma werden von exzellenten Wissenschaftlern und modernster Technik begleitet. Die Sicherheit von Bevölkerung und Touristen steht dabei an oberster Stelle – auch für den Insel-Krisenstab.

Das funktionierende Frühwarnsystem, das nun auf Stufe gelb steht, bedeutet, dass man derzeit problemlos weiterhin dorthin reisen kann. Auch, wenn es möglicherweise eine Eruption geben kann, die auch der Inselpräsident von La Palma, Mariano Hernández, nicht ausschließt:

"Wir leben auf einer Vulkaninsel. Und ein Vulkanausbruch ist eine der möglichen Optionen, die es geben kann." Mariano Hernández Zapata, Inselpräsident La Palma

Mit Ruhe abwarten

Doch wann es soweit ist, ist noch unklar: Es könne Wochen, Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis es zu einem Vulkanausbruch komme, erklärte der Vulkanologe Luca D’Auria vom regionalen Vulkaninstitut Involcan. Zwar bestehe die Möglichkeit, dass nichts geschehe, doch seiner Meinung nach ist das wahrscheinlichste, dass der Vulkan in der Zone des Cumbre Vieja im Süden ausbricht, "wo sich auch die Erdbeben befinden, aber das kann man jetzt noch nicht genau wissen."

Bevor es also zu einem Ausbruch kommt, müssen noch die Erdbeben an Stärke zunehmen. Dann wird auch die Farbe der Warnampel angepasst. Momentan steht sie auf gelb. Die weiteren Stufen wären dann orange und rot – und erst dann würde die Bevölkerung der betroffenen Region evakuiert. Auch wenn in den nächsten Tagen stärkere Beben zu spüren sein werden, appellieren die Vulkanologen an die lokale Bevölkerung, Ruhe zu bewahren.