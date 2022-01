Vorwürfe gegen ehemaligen Papst Benedikt XVI. und Kardinal Marx

Das Dekret eines Münchner Kirchengerichts aus dem Jahr 2016 belastet den ehemaligen Papst Benedikt XVI. bezüglich seines Umgangs mit Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising; so zumindest berichtet es die Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit". Aus dem Dokument gehe hervor, dass Ratzinger 1980 als Erzbischof von München und Freising der Aufnahme eines Essener Diözesanpriesters zugestimmt habe, obwohl er gewusst habe, dass es Vorwürfe gegen den Geistlichen gab.

Was über den Fall Peter H. bekannt ist - und was nicht

Was bekannt ist: Nach sexuellen Vergehen an Minderjährigen war der Priester 1980 nach München gekommen, auch um in Bayern eine Therapie zu machen. Kurz nach dem Umzug wurde er wieder als Seelsorger eingesetzt. Mehrere Bischöfe, darunter auch Ratzinger - so berichtet nun die "Zeit" - hätten "bewusst auf eine Sanktionierung der Straftat verzichtet".

Kirchenrechtler: Ratzinger hätte Verfahren durchführen müssen

Der Bonner Kirchenrechtler Norbert Lüdecke sagte dem Blatt: "Mit Verlegung des Wohnsitzes von H. nach München hätte Ratzinger nach der damaligen Rechtslage selbst eine kirchenrechtliche Untersuchung mit anschließendem Strafverfahren durchführen und bereits zuvor nach Kenntnis des Sachverhalts umgehend die Kongregation für die Glaubenslehre in Rom über den Fall informieren und den Bischof von Essen auf das Erfordernis eines Ermittlungsverfahrens hinweisen müssen."

Ehemaliger Papst weist Vorwürfe zurück

Konfrontiert mit den nun erhobenen Vorwürfen, hat der Privatsekretär des Ex-Papstes, Erzbischof Georg Gänswein, laut "Zeit" die Behauptungen im Namen von Benedikt XVI. zurückgewiesen, unter anderem auch, dass der frühere Papst in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising bei der Übernahme des Priesters von den Vorwürfen gewusst habe, heißt es in dem Zeitungsbericht.

Ex-Generalvikar übernahm Verantwortung für Umgang mit Peter H.

Ratzingers Verhalten im Umgang mit dem Fall H. wurde 2010 schon einmal kritisch hinterfragt. Damals hatte der 1980 im Erzbistum amtierende Generalvikar Gerhard Gruber alle Verantwortung für den Einsatz des Missbrauchstäters in der Seelsorge zu Zeiten von Joseph Ratzinger als Erzbischof auf sich genommen. Kritische Beobachter hielten es damals allerdings für wenig glaubhaft, dass Ratzinger überhaupt nicht über den Einsatz von Peter H. als Seelsorger informiert gewesen sein soll.

Vorwurf gegen Marx: Keine Voruntersuchung, keine Anzeige in Rom

Den Verdacht eines möglichen Fehlverhaltens im Umgang mit dem Missbrauchstäter bringt die "Zeit" auch gegen den Münchner Kardinal Reinhard Marx auf: So werfen die beiden Kirchenrechtsprofessoren Lüdecke und Bernhard Anuth Marx in einem Interview vor, dieser habe zwar 2008 eine psychiatrische Begutachtung des 1986 vom Amtsgericht Ebersberg zu einer Bewährungsstrafe verurteilten Pfarrers veranlasst und ihn außerdem versetzt. Der Erzbischof habe aber weder eine interne Voruntersuchung veranlasst, noch habe er den Fall von Peter H. dem Vatikan angezeigt. Erst im Jahr 2010 wurde der Priester endgültig aus der Seelsorge abgezogen. Er lebt heute unter Auflagen im Bistum Essen. Gegen ihn laufe ein kirchenrechtliches Verfahren.

Lang erwartetes Missbrauchsgutachten könnte Klarheit schaffen

Mehr Licht in den tatsächlichen Umgang aller Verantwortlichen im Erzbistum München und Freising mit dem Fall Peter H. könnte schon bald ein Gutachten bringen: Für die Woche vom 17. bis 21. Januar ist mit der Veröffentlichung einer Untersuchung der Münchner Kanzlei Westpfahl-Spilker-Wastl zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising zu rechnen. Das Gutachten wurde von der Bistumsleitung unter Kardinal Marx in Auftrag gegeben.

Namen Verantwortlicher sollen genannt werden

Anspruch der Untersuchung soll es explizit sein, Verantwortliche für eine mögliche Vertuschung von Missbrauch namentlich zu benennen. Untersucht wird der Zeitraum von 1945 bis 2019. Die Veröffentlichung liege allein in den Händen der zuständigen Anwälte, betont das Münchner Ordinariat. Auch Kardinal Marx sei nicht vorab über den Inhalt informiert, heißt es von der Anwaltskanzlei, die die Unabhängigkeit ihrer Untersuchung betont.

Erzbistum äußert sich nicht zu den Vorwürfen

Zur aktuellen Berichterstattung der "Zeit" und den darin erhobenen Vorwürfen will sich das Ordinariat in München auf Anfrage des BR nicht äußern. Man wolle nicht dem Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) vorgreifen, heißt es aus der Pressestelle des Erzbistums. Alle dem Ordinariat vorliegenden Akten auch zum Fall H. seien der Kanzlei für die Erstellung des Gutachtens zur Verfügung gestellt worden, "die Ergebnisse der Untersuchung durch WSW sind dem Ordinariat nicht bekannt".