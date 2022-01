Vorsitz Gesundheitsministerkonferenz: Positive Bilanz aus Bayern

Ein Jahr hatte Bayern den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zieht eine positive Bilanz: "Die GMK hat sich zu einem zentralen Gremium der Pandemie-Bekämpfung in Deutschland entwickelt. Die Beratungen auf Länderebene sind entscheidend, um im föderalen Deutschland gemeinsam und möglichst ohne den berüchtigten Flickenteppich im Kampf gegen das Virus anzutreten."

Holetschek: Noch viel zu tun

Klar sei aber auch geworden: Man müsse sich noch besser aufstellen, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Es müssten Lehren aus der Pandemie gezogen werden, denn die Liste der Probleme, die angegangen werden müssten, sei lang. Laut Holetschek müsse der öffentliche Gesundheitsdienst, die stationäre sowie ambulante Versorgung gestärkt und das Fallpauschalen-System der Krankenhäuser reformiert werden.

Zehn-Punkte-Plan aufgestellt

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Gesundheit der Länder haben Schlussfolgerungen aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie gezogen und einen Zehn-Punkte-Plan aufgestellt. In diesem fordern sie unter anderem: Die Krankenhäuser müssten personell und finanziell besser aufgestellt werden. Die Attraktivität des Pflegeberufs müsse weiter gesteigert werden, insbesondere müssen die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert werden.

Die GMK fordert zudem einen Bürokratieabbau im Gesundheitswesen und mehr Digitalisierung. Wichtig sei, laut Holetschek, dass diese Punkte jetzt auch umgesetzt werden, allen voran sollte die Pflege besser entlohnt werden.

Sachsen-Anhalt übernimmt Vorsitz

Im Jahr 2021 hat sich die GMK 47 Mal in Telefon- oder Videokonferenzen zusammengeschaltet und regulär zwei Mal getroffen: einmal als Hybridkonferenz im Juni in München und im November in Lindau am Bodensee als Sonder-Konferenz in Präsenzform. In rund 75 Stunden Besprechungszeit wurden mehr als 282 Tagesordnungspunkte beraten und 94 Beschlüsse gefasst. Holetschek zeigte sich erfreut, dass die GMK gerade beim Impfen und Testen gemeinsam Beschlüsse gefasst hat, die ganz maßgeblich bei der Bekämpfung der Pandemie waren.

Den Vorsitz der GMK übernimmt nach Bayern für das Jahr 2022 nun Sachsen-Anhalt.