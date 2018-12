Vorfall am Flughafen Hannover: Haftbefehl gegen Eindringling

Am Samstag hatte der Mann mit einem Auto ein Tor durchbrochen und gelangte so aufs Vorfeld des Flughafens Hannover. Polizeikräfte überwältigten ihn und nahmen ihn fest. Es folgte ein mehrstündiger Flugausfall. Gegen den 21 Jahre alten Polen wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen. Der Flugverkehr wurde am Samstagabend wieder aufgenommen.

Tatverdächtiger war unter Drogeneinfluss

Der Festgenommene schwieg zunächst zu der Tat, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Seine Beweggründe blieben daher vorerst im Verborgenen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Nach Angaben der Polizei stand der 21-Jährige unter Drogeneinfluss. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gäbe es nicht.

Tor am Flughafen gewaltsam durchbrochen

Der 21-Jährige hatte am Samstag laut Bundespolizei ein verschlossenes Tor gewaltsam aufgebrochen und war mit seinem BMW auf das Flughafengelände gefahren. Dort hielt der Mann unter einem auf dem Vorfeld stehenden Flugzeug an, wo Beamte der Bundespolizei ihn überwältigten. Er soll Widerstand geleistet haben. Wie dem Mann gelingen konnte, das verschlossene Tor zu öffnen, werde derzeit noch untersucht.