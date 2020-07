Vorerst keine Einigung über Corona-Tests für Reiserückkehrer

Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich in der Corona-Pandemie auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen, wie mit Reiserückkehrern nach Deutschland umzugehen ist. Das sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) im Bayerischen Rundfunk nach einer Schaltkonferenz mit ihren Kolleginnen und Kollegen am Mittwochnachmittag.

Noch kein Entschluss über konkrete Maßnahmen

Ein Entschluss wurde demzufolge am Mittwoch allerdings noch nicht gefasst. Laut Huml wollen die Gesundheitsminister am Freitag noch einmal über konkrete Maßnahmen beraten. Bis dahin sei einiges in den Ländern abzustimmen, sagte die bayerische Gesundheitsministerin.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man sei sich zwar einig gewesen, dass Tests insgesamt ausgeweitet werden sollen – allerdings würden Details über die Tests erst am Freitag besprochen. Dann wolle man versuchen, eine gemeinsame Position der 16 Bundesländer zu erzielen. Der Nachrichtenagentur dpa zufolge sind verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten im Gespräch.

Bayerisches Kabinett berät über Corona-Tests für Rückreisende

Für Bayern kündigte Huml an, dass das Kabinett am kommenden Dienstag freiwillige Corona-Tests an Flughäfen beschließen wolle, nicht nur für Rückkehrer aus Risikogebieten. Die Frage, ob sie sich vor einem "sommerlichen Ischgl" fürchte, antwortete Huml: "Die Sorge treibt uns schon um. Deshalb wollen wir am Dienstag im Kabinett auch über verschiedene Maßnahmen in Bayern beraten, um hier gut vorbereitet zu sein."

Die Flughafen-Betreiber sehen bei den angestrebten Corona-Tests noch offene Fragen. "In jedem Fall gilt: Sollten die Gesundheitsbehörden einen - wie auch immer gearteten - Schnelltest anordnen, müsste dieser von den Behörden durchgeführt werden", erklärte die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Mitarbeiter der Flughäfen seien nicht befugt, Passagiere auf ihren Gesundheitsstatus hin zu überprüfen. "Auch muss dann festgelegt sein, wie mit positiv geprüften Reisenden umgegangen werden soll."

Viele deutsche Urlauber derzeit im Ausland

Weltweit stuft das Robert Koch-Institut (RKI) derzeit den größten Teil der Staaten als Corona-Risikogebiet ein. Keine Quarantänepflicht gilt dagegen für Einreisende aus fast allen EU-Staaten und einigen anderen europäischen Ländern.

Momentan sind viele Deutsche etwa in Spanien, Frankreich, Italien oder Griechenland im Urlaub - Ländern also, die nicht als Risikogebiet eingestuft sind. Gleichwohl kann dort erhöhte Ansteckungsgefahr mit Sars-CoV-2 bestehen. Zuletzt hatten ungezügelte Partys von Urlaubern ohne Maske und Abstand auf Mallorca für Schlagzeilen gesorgt und auch die Politik aufgeschreckt.

Kostenlose Tests an bayerischen Flughäfen

Bayerns Gesundheitsministerin Huml hatte bereits am Mittwochmorgen im Interview mit der Bayern 2-radioWelt kostenlose Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer angekündigt. Dabei hatte sie die Freiwilligkeit solcher Tests hervorgehoben und dass der Freistaat die Kosten übernehmen werde.