Vorbildliches Einwandungsland: Oh, wie schön ist Kanada!

Kanada ist ein Land von 35 Millionen Menschen, die zu Einwanderung stehen. Und die Einwanderer zu Kanada. Das war zuletzt nicht immer so, das aber soll unter dem liberalen Premier Justin Trudeau wieder so sein. Für alle, sagte er damals, die in jüngster Zeit um das weltoffene, das einwanderungsfreundliche, das Multikulti-Kanada fürchteten, habe er die Botschaft: "Wir sind zurück!"

Vielfalt der Nationalitäten unter einem kanadischen Dach

Die Liberalen jubelten, und ein Land, das zweitgrößte der Erde, führende Industrienation, Musterbeispiel gelungener Einwanderungspolitik, besinnt sich auf eine alte Stärke. Die Vielfalt der Nationalitäten, die unter dann einem, dem kanadischen Dach zusammenleben:

"Wir haben verstanden, dass unsere Unterschiede eine Quelle der Stärke, nicht der Schwäche sind." Kanadas Premier Justin Trudeau

Familiennachzug erleichtert

Auf die Siegesreden des 43-jährigen Premiers nach seiner Wahl vor über zweieinhalb Jahren folgten schnell ganz konkrete Schritte. Die Liberalen erleichterten den Nachzug von Eltern, Großeltern der ins Land eingewanderten Neubürger. Die Zahl der zu bearbeitenden Anträge auf Familiennachzug soll von jetzt 5.000 auf 10.000 pro Jahr steigen. Derzeit beträgt die Bearbeitungsdauer je nach Land bis zu sechs Jahre:

"Familienangehörige die heute ins Land dürfen, mussten beispielsweise in Indien bereits 2009 den Antrag dafür stellen. Das hilft weder den Menschen noch Kanada. Wir werden das ändern." Kanadas Premier Justin Trudeau

So viele Einwanderer wie seit 100 Jahren nicht mehr

Knapp 310.000 Einwanderer kommen dieses Jahr nach Kanada. Eine Zahl, die jährlich angepasst wird. Bis 2020 schon sollen es 340.000 pro Jahr sein. So viele, wie seit über einhundert Jahren nicht mehr nach Kanada kamen. Eine Nation, die Multi-Kulti als Staatsziel formuliert, eine Nation von Einwanderern für Einwanderer.

Express-Entry für schnelle Einbürgerung

Bisher gab es in Kanada das berühmte Punktesystem. Wer kommen wollte, bewarb sich, je höher die Qualifikation, je besser die Sprachfähigkeiten, desto mehr Punkte. Es gibt und gab Wartezeiten, aber jetzt gibt es die Autobahn für Immigranten. Express Entry. Top-Kräfte, hochqualifiziert und mit einem konkreten Jobangebot eines kanadischen Arbeitgebers, ziehen an allen anderen vorbei. Können in wenigen Wochen nach Kanada einwandern. Bewerbungen werden Online bearbeitet, technische Berufe, Ingenieure, Fachkräfte bevorzugt.

Neue Initiative für Einbürgerung

Gerade erst hat der Immigrationsminister Achmed Hussen, der selbst als Jugendlicher aus dem somalischen Mogadischu nach Kanada kam, eine neue Einwanderungs-Initiative vorgestellt: Zielgruppe: qualifizierte Einwanderer und einstellungswillige kanadische Arbeitgeber:

"Diese Mitarbeiter werden allen helfen, das System besser zu nutzen, Fragen werden in Echtzeit online beantwortet, es soll Arbeitgeber und Kandidaten helfen. Außerdem gibt es neues zeitgemäßes Infomaterial über die Einwanderung." Kanadas Premier Justin Trudeau

Gute Chancen mit Jobangebot aus Kanada

Wer kein konkretes Jobangebot hat, aber einen Beruf ausübt, den Kanada dringend möchte, hat ebenfalls bessere Chancen in dem riesigen Land nördlich der USA. "Global Skills Strategy" heißt, was Kanadas Wirtschaft helfen und einer älter werdenden Bevölkerung und Geburtenrückgang begegnen soll. Spätestens ab 2036 wird das gesamte kanadische Bevölkerungswachstum übrigens durch Einwanderung gespeist.

Wenig verwunderlich, dass zuletzt Politiker aus vielen Ländern, darunter hochrangige deutsche Politiker, in Kanada waren, um vom Einwanderungsland zu lernen, wie Einwanderung geht. Geht es nach Justin Trudeau, wird es für das Einwanderungsland Kanada mit Multi-Kulti auf jeden Fall weiter eine sehr sonnige Reise werden.