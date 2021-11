Vor zehn Jahren: Der Tag, an dem der NSU aufflog

Der 4. November 2011 war ein Freitag. Am frühen Vormittag überfallen zwei maskierte und bewaffnete Männer eine Sparkassenfiliale im thüringischen Eisenach. Die Täter gehen rabiat vor, wie Polizeisprecher Marcel Ehrenreich damals sagt. Da ist noch nicht klar, welche Dimension der Fall annehmen wird.

Zwei Leichen im Wohnmobil

Der Banküberfall folgt einem Muster, das in der Region bekannt ist. Zwei unbekannte Täter haben bereits in den Jahren davor zahlreiche Raubüberfälle verübt. Sie sind bewaffnet, maskiert, gewalttätig, packen die Beute ein und fliehen auf Fahrrädern. Doch an diesem 4. November läuft es anders. Die Polizei ändert ihre Fahndungstaktik, und ein Zeuge beobachtet in einem Wohngebiet, wie zwei Männer hektisch zwei Fahrräder in einem Wohnmobil verstauen. Er informiert die Polizei. Zwei Beamte nähern sich dem Wohnmobil. Sie hören Knallgeräusche in dem Fahrzeug, dann steigt Rauch auf. Die Feuerwehr wird gerufen, löscht den Brand und "stellte im Innenraum zwei Leichen fest". So beschreibt es Polizeisprecher Eisenreich wenige Stunden später. Er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die beiden Männer für eine beispiellose rechtsterroristische Mordserie verantwortlich sind.

Ein Brand in Zwickau

Die beiden Leichen im Wohnmobil werden erst einige Stunden später als Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt identifiziert. Zwei Neonazis aus Jena, die 13 Jahre vorher mit ihrer Gesinnungsgenossin Beate Zschäpe untergetaucht waren, um einer Verhaftung zu entgehen. Zschäpe erfährt am 4. November aus den Nachrichten, was in Eisenach passiert ist und steckt wenige Stunden nach dem Selbstmord ihrer beiden Komplizen die gemeinsame Wohnung in der Zwickauer Frühlingsstraße in Brand. Sie verschüttet so viel Benzin, dass es verpufft und es zu einer Explosion kommt.

Das Bekennervideo des NSU

Ein Nachbar bringt die Vorfälle in Eisenach und Zwickau in einen Zusammenhang. Er hatte das Wohnmobil wenige Tage zuvor in der Frühlingsstraße gesehen. Zschäpe befindet sich da bereits auf der Flucht. Der enge Freund und bekennende Neonazi André Eminger hatte sie nach der Brandlegung mit frischer Kleidung ausgestattet und zum Bahnhof gefahren.

Auf der Flucht verschickt sie zahlreiche DVDs an Medien und türkische Kultureinrichtungen. Darin bekennt sich der "Nationalsozialistische Untergrund", kurz NSU, zum Mord an neun Migranten und einer Polizistin. Außerdem zu zwei rassistischen Sprengstoffanschlägen in Köln. Die Verfasser der DVD verwenden unter anderem Originalaufnahmen von Tatorten, fotografierten ihre sterbenden Opfer, kurz nachdem sie diesen in den Kopf geschossen hatten.

Der Fund der Waffen

Die Ermittler fanden außerdem in dem ausgebrannten Wohnmobil neben anderen Schusswaffen die Dienstwaffe der 2007 in Heilbronn ermordeten Polizistin Michèle Kiesewetter. Im Brandschutt der Frühlingsstraße fand sich neben einem ganzen Waffenarsenal jene Ceska 83 mit Schalldämpfer, mit der zwischen 2000 und 2006 acht Kleinunternehmer mit türkischen und einer mit griechischen Wurzeln ermordet wurden.

Die Erschütterung der Republik

Die Brutalität der Taten, die allesamt Hinrichtungen glichen, erschütterte die Republik. In den Jahren davor hatte kaum jemand Notiz von den rätselhaften Morden genommen. Die Polizei hatte die Täter stets in türkischen Kreisen gesucht, vermutete eine türkische Drogenmafia hinter der rätselhaften Mordserie an den Unternehmern mit ausländischen Wurzeln. Die Medien sprachen abfällig von "Dönermorden", obwohl nur zwei der neun Ermordeten in einem Imbiss ermordet wurden. Dem Verdacht der Opferangehörigen, es könnte sich um rechtsextreme oder rassistische Taten handeln, wurde nie ernsthaft nachgegangen.

Im Gegenteil: Im Fall des Nagelbomben-Anschlags in der Kölner Keupstraße legte sich der damalige SPD-Bundesinnenminister Otto Schily frühzeitig fest und schloss einen terroristischen Hintergrund aus. Die Gefahr des Rechtsterrorismus wurde viele Jahre von oberster Stelle heruntergespielt.

Das Versagen der Sicherheitsbehörden

Nach der Selbst-Enttarnung des NSU stellten sich drängende Fragen. Vor allem, wie es sein konnte, dass polizeibekannte Neonazis 13 Jahre unentdeckt rauben, morden und Sprengstoff-Anschläge begehen konnten, ohne dass die Sicherheitsbehörden ihnen auf die Spur kamen. Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe lebten zwar unter falschem Namen, aber weniger als 100 Kilometer von ihrer Heimatstadt Jena entfernt. Außerdem waren sie vor allem unmittelbar nach ihrem Untertauchen 1998 von über 30 V-Leuten des Verfassungsschutzes umgeben.

Das Staatsversagen, das offensichtlich wurde, konnte in den folgenden Jahren selbst in 13 Untersuchungsausschüssen nicht restlos aufgeklärt werden. Auch nach mehr als fünf Jahren NSU-Prozess bleiben viele Fragen unbeantwortet. Beate Zschäpe sitzt zwar lebenslang hinter Gittern, doch die vier mitangeklagten NSU-Helfer kamen zum Teil mit nur geringen Strafen davon. Die Opferangehörigen gehen außerdem sicher davon aus, dass Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe lokale Unterstützer an den Tatorten hatten.

Die Rehabilitierung der Opfer

Die Opferfamilien erfuhren von der Enttarnung des NSU vor zehn Jahren aus den Medien. Gamze Kubasik, deren Vater 2006 in Dortmund vom NSU erschossen wurde, wurde von einer Freundin informiert. Sie solle den Fernseher einschalten. "Nachdem ich das erfahren habe, habe ich gemerkt, was für eine Last ich die Jahre getragen habe", so Kubasik.

Die Last, die sie viele Jahre trug, war zum einen die jahrelange Unsicherheit, wer hinter den Morden steckte. Aber auch die von Vorurteilen geprägten Ermittlungen machten den Opferfamilien schwer zu schaffen. Die Opfer wurden von den Ermittlern kriminalisiert und mit Drogengeschäften in Verbindung gebracht, obwohl sich keine Beweise dafür fanden. Die Familien gerieten ins gesellschaftliche Abseits. Abdulkerim Simsek, Sohn des 2000 in Nürnberg ermordeten Blumenhändlers Enver Simsek, berichtete im Bayerischen Rundfunk, wie er in der Schule verheimlichte, dass sein Vater erschossen worden war. Er wollte nicht als Kind eines Drogendealers gelten. Heute könne er offen sagen, dass sein Vater unschuldig war, dass er von Neonazis ermordet worden ist, "nur, weil er Türke war, weil er eine andere Hautfarbe und Herkunft hatte". Auch deshalb war die Enttarnung des NSU vor zehn Jahren eine Erleichterung für viele Opferangehörige.

Viele Fragen bis heute offen

Dennoch bleibt ein Gefühl der Verunsicherung. Abdulkerim Simseks Schwester Semiya stellte sich unmittelbar nach der Enttarnung des NSU die Frage, wie sicher Deutsch-Türken in Deutschland leben können. Sie wanderte in die Türkei, die Heimat ihres Vaters, aus.

Und auch Yvonne Boulgarides, Witwe des 2005 in München ermordeten Theodoris Boulgarides, glaubt nicht an die volle Aufklärung, die Bundeskanzlerin Angela Merkel damals den Opferfamilien versprach. "Fakt ist, die Fragen, die offen sind, die werden für immer offenbleiben", sagt Boulgarides Jahre nach dem Tag, an dem die Mörder ihres Mannes tot in einem Wohnmobil in Eisenach aufgefunden wurden, nach 13 Untersuchungsausschüssen und fünf Jahren NSU-Prozess: "Es ist etwas, mit dem man tatsächlich einfach nie abschließen kann."