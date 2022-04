Vor Treffen mit Ukraines Botschafter: Wirbel um Esken-Tweet

Der ukrainische Botschafter in der Bundesrepublik, Andrij Melnyk, hat in den vergangenen Tagen deutliche Kritik an der Russland-Politik der Sozialdemokraten geübt. Deshalb will sich die SPD-Spitze am Mittwoch erneut mit dem Diplomaten treffen. Bereits am 6. April hatte es ein Gespräch gegeben, wie Melnyk mitteilte.

"Vertrauensvolles Gespräch" in schwierigen Zeiten

"Gerade in Zeiten, in denen uns die Herzen schwer sind und die Debatten manchmal hitzig, ist es umso wertvoller, das offene und vertrauensvolle Gespräch zu pflegen", twitterte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken am Dienstagmorgen in einer Ankündigung des neuen Treffens. Dazu stellte sie ein Bild, das sie und Co-Parteichef Lars Klingbeil beim ersten Zusammentreffen an der Seite von Melnyk zeigt.

Missverständliches Bild

Dieses gemeinsame Bild im Esken-Tweet sorgte für Verwirrung. Denn es konnte den Eindruck erwecken, dass das Treffen bereits stattgefunden hat. Auch der Satz "Danke dafür @MelnykAndrij" konnte so gelesen werden. Eine klare Aussage dazu, wann das Treffen stattfindet und wann das Foto aufgenommen wurde, gibt der Twitter-Post von Esken nicht. Da das Treffen erst für Mittwoch anberaumt ist, muss das Bild älter sein. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, stammt die Aufnahme laut Melnyk vom 6. April.

Dank Melnyks für die aktuelle Einladung

Melnyk bedankte sich ebenfalls per Twitter für die Einladung zu einem neuen Gespräch und gab erneut der Hoffnung Ausdruck, dass die Kanzler-Partei SPD "endlich das grüne Licht" für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine geben werde.