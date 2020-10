Vor Sondergipfel: EU gibt sich in alle Richtungen wehrhaft

Eine Woche später als geplant, dafür aber ohne positive Testungen in den Reihen der Akteure, beginnt heute der EU-Sondergipfel in Brüssel. Zuvor hatte eine Corona-Infektion im Umfeld von Ratspräsident Charles Michel für die spontane Verschiebung des Treffens gesorgt. Eine verlorene Woche, wie Kritiker meinen. Denn auch die geplanten Sanktionen der Europäischen Union gegen Belarus sind damit in den Oktober verschoben – nachdem man sich bereits im August darauf verständigen konnte, ein Zeichen gegen den von der Opposition unterstellten Wahlbetrug und die Gewalt an friedlichen Demonstranten zu setzen.

Sanktionen gegen Belarus: Zypern verbindet Konflikte

Sanktionen können in der EU nur einstimmig verabschiedet werden. Zuletzt verhinderte jedoch Zypern im Rat der Außenminister einen vorzeitigen Beschluss, um zusätzliche Strafmaßnahmen gegen die Türkei im Streit um Gas-Erkundungen im östlichen Mittelmeer zu erzwingen. Damit sorgte Zypern für die Verbindung zweier Konflikte – ein Vorgehen, das Deutschland strikt ablehnt. Eine Trennung beider Sachverhalte scheint im Vorfeld des Sondergipfels jedoch kaum möglich. Gelingt ein Fortschritt im Ägäis-Konflikt, wird selbiges auch für die Sanktionen gegen Belarus erwartet.

Auch deswegen rechnen Diplomaten mit einer klaren Solidaritätsbekundung des Europäischen Rates für Griechenland und Zypern – beide sind in den Konflikt verwickelt – zu Beginn des Gipfels. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wiederum warf Griechenland vor, schuld am Erdgas-Streit zu sein. Er erhoffe sich von der Europäischen Union, "von ihrer voreingenommenen Haltung gegenüber dem Beitrittskandidaten Türkei" abzurücken.

Vergiftung von Nawalny: Bundesregierung erwartet Verurteilung

Mit Blick auf Russland erwartet die Bundesregierung außerdem eine Verurteilung des Giftanschlags auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Weitere Schritte gegen Moskau würden auf dem Gipfel jedoch nicht erwartet – dafür sei es noch zu früh. Nawalny kollabierte im August während eines Flugs vom sibirischen Tomsk zurück in die russische Hauptstadt. Zwei Tage darauf wurde der Oppositionspolitiker zur Behandlung in die Berliner Universitätsklinik Charité gebracht, wo eine Vergiftung mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe nachgewiesen werden konnte. Vorwürfe, Nawalny sei gezielt vergiftet worden, weist die russische Regierung vehement zurück.

Wenige Wochen nach dem weitestgehend virtuell abgehaltenen EU-China-Gipfel – eigentlich ein Höhepunkt der Ratspräsidentschaft Deutschlands – sollen zudem die Themen der Konsultationen noch einmal aufgegriffen werden. Dabei soll es neben dem geplanten Investitionsabkommen erneut auch um Menschenrechte gehen. Zudem wird erwartet, dass der wieder aufflammende Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan im Streit um die Region Bergkarabach eine Rolle spielen wird.

Streit um Rechtsstaatlichkeitsmechanismus nimmt Fahrt auf

Doch auch innereuropäisch brodelt es: die Zeit drängt, um den im Juli verabschiedeten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFF) und den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbauplan in die Praxis umzusetzen. Letzterer ist bereits abgesegnet, beim MFF stellt sich jedoch das Europaparlament quer. Grund dafür ist die Forderung der Abgeordneten, den Haushaltsrahmen mit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeitsprinzipien der EU zu verknüpfen. Kurzum: Wer Geld aus den Töpfen der EU erhalten will, muss sich an die Regeln halten, so die Voraussetzung. Die bisher geplanten Maßnahmen seien nicht drastisch genug.

Vorschlag der Ratspräsidentschaft als Verhandlungsbasis

In dieser Auseinandersetzung konnte bereits gestern ein entscheidender Schritt gemacht werden. Ein Vorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft über verschärfte Maßnahmen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit wurde mit breiter Mehrheit angenommen. Damit können nun die Verhandlungen mit dem Europaparlament aufgenommen werden. In diesen rechnet man sogar mit weiteren Verschärfungen der vorgeschlagenen Maßnahmen. Kernpunkt des Vorschlags: Bei Verstößen soll die EU mit finanziellen Kürzungen reagieren können, sollten diese "in hinreichend direkter Weise" einen Einfluss auf die Haushaltsführung und die finanziellen Interessen der Staatengemeinschaft haben.

"Rechtsstaats-TÜV": Ungarn in der Kritik

Befeuert wird das Streitthema außerdem durch den ebenfalls gestern präsentierten "Rechtsstaats-TÜV", in dem die EU-Kommission darlegt, wie es in den 27 Mitgliedsstaaten um die Bereiche Gewaltenteilung, Medienvielfalt und Unabhängigkeit der Justiz steht. Dabei nahm die Kommission besonders Ungarn in die Mangel. Die Vielfalt der Medien sei bedroht, Journalisten würden systematisch behindert und eingeschüchtert. Auch die Zivilgesellschaft stünde unter hohem Druck, sobald sie eine kritische Haltung gegenüber der Regierung einnehme, so das Urteil der Kommission. Hinzu kommen erhebliche Mängel im Kampf gegen die Korruption. Der Regulierung von Lobbyismus und der Unabhängigkeit der Justiz sei ebenfalls unzureichend entsprochen worden.

Polen und Ungarn haben unterdessen angekündigt, langfristige Maßnahmen im Europäischen Rat zu blockieren, sollte der geplante Rechtsstaatsmechanismus durchgesetzt werden.

Für die EU-Kommission erwies sich die Verschiebung des Gipfels immerhin als Vorteil: Die Veröffentlichung des "Rechtsstaats-TÜV" war ursprünglich erst im Anschluss an diesen Sondergipfel vorgesehen. Es wird erwartet, dass der Bericht die Debatte weiter verschärfen könnte.

Corona nicht im Mittelpunkt

Die Corona-Pandemie soll diesmal nur eine untergeordnete Rolle im Brüsseler Ratsgebäude spielen. Lediglich in wirtschaftspolitischen Fragen gibt das Virus Anlass zur Debatte: Einseitige Grenzschließungen innerhalb der EU und unterbrochene Lieferketten in den Wirtschaftsraum haben im April und Mai für erhebliche Probleme gesorgt. Hier wollen die Staats- und Regierungschefs künftig besser vorbereitet sein.