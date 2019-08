Vor Sachsen-Wahl: Union für schwarze Null und gegen neue Steuern

Klausur der Präsidien von CSU und CDU und Dresden kurz vor den wichtigen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg: In der CDU-Hochburg Sachsen steht für die Union am kommenden Sonntag viel auf dem Spiel. Bei der Bundestagswahl 2017 war die AfD dort bei den Zweistimmen vor der Union gelandet.

Die AfD als stärkste Kraft vor der seit 1990 regierenden CDU gilt es auch Sicht der Union unbedingt zu verhindern. Auch bei den Koalitionen will man sich ungern zu weit verbiegen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD ist wohl ausgeschlossen, sonst erscheint vieles denkbar. Bald könnte, nach der "Kenia"-Koalition in Sachsen-Anhalt, wieder einmal Kreativität bei der Suche nach Koalitionsnamen verlangt sein.

Signal an Sachsen

Um allzu große Verrenkungen zu vermeiden, ist der Union folglich in Sachsen ganz besonders an einem möglichst guten Ergebnis gelegen. Bei der Präsidiumssitzung in Dresden wurden daher auch die Schwergewichte der Parteienfamilie aufgefahren. Von der Tagung solle ein deutliches Signal an die Wahlkämpfer in Sachsen und Brandenburg ausgehen, betonte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.

Nicht zuletzt durch demonstrative Geschlossenheit der Unions-Schwesterparteien. CSU-Chef Markus Söder betonte, dass CSU und CDU hier in Dresden erstmals seit 2017 zu einer gemeinsamen Präsidiumssitzung zusammengekommen seien. Die Schwesternparteien würden unter ihren neuen Chefs wieder stärker zusammengeführt.

"Schwarze Null ist unabdingbar"

Im Zentrum standen bei der Klausur die Themen Innere Sicherheit und Wirtschaft. Während zum Thema Sicherheit hauptsächlich von informativen Gespräche mit Experten, etwa einem sächsischen Polizisten berichtet wurde, machten die Parteispitzen bei wirtschaftspolitischen Themen deutliche Ansagen.

Kramp-Karrenbauer und Söder stellten sich bei der Pressekonferenz zum Klausurende am Montag deutlich gegen höhere Staatsausgaben, die durch Schulden finanziert werden. „Die schwarze Null ist für uns unabdingbar“, so Kramp-Karrenbauer in Dresden. Dennoch brauche man mehr Dynamik in der Wirtschaft, was jedoch eher durch Bürokratieabbau erreicht werden soll.

Söder greift SPD und Grüne an

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder ergänzte, dass die Union darüber hinaus auch neue Steuern grundsätzlich ablehne. Söder bezog sich damit auf die der SPD ins Spiel gebrachte Vermögensteuer, die er als "Griff in die Mottenkiste" bezog. Sie könne einer ohnehin schwächelnden Konjunktur weiter schaden und sei daher "das falsche Instrument zur falschen Zeit". Eine Steuerreform müsse laut ihm vielmehr motivierend wirken und den Mittelstand entlasten.

Ebenso lehnte Söder in seinem Statement eine, zum Beispiel von den Grünen geforderte, CO2-Steuer im Kampf gegen den Klimawandel ab. Er wolle mit Anreizen und Angeboten an die Bürger agieren, statt mit Verboten und neuen Steuern. Seine CSU hatte sich bereits zuvor am Wochenende durch Generalsekretär Markus Blume und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mit mehreren Vorstößen zum Klimaschutz hervorgetan. Auch beim Kohleausstieg drückt Vorsitzender Söder weiterhin aufs Gas: Kurz vor Klausurtagung hatte er erneut angeregt, den Ausstieg möglichst schneller als geplant, also vor 2038, zu vollziehen.

Erst Arbeitslätze, dann Kohleausstieg

Mit Blick auf die örtlichen Arbeitsplätze im Kohleabbau bekräftigte Sachsens CDU-Chef Michael Kretschmer jedoch zugleich, dass erst neue Arbeitsplätze geschaffen werden müssten, bevor der Kohleausstieg vollzogen werden könne. Kretschmer will nach der Wahl am Sonntag weiterhin Ministerpräsident von Sachsen bleiben. Dieses Amt hat er seit 2017 inne.

Bayerns Ministerpräsident Söder lobte Kretschmer in Dresden als einen der stärksten Ministerpräsidenten aus den neuen Ländern und forderte Wahlkämpfer und Wähler auf, gegen eine weitere Zersplitterung der Parteienlandschaft zu arbeiten.