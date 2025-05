Vor Putin-Telefonat: Europäer wollen mit Trump sprechen

Nach neuen schweren russischen Angriffen auf die Ukraine setzt Vermittlungsdiplomatie auf höchster Ebene ein: US-Präsident Donald Trump hat für Montag Gespräche mit den Präsidenten von Russland und der Ukraine angekündigt. Auch die Europäer schalten sich ein: Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte am Rande der Amtseinführung von Papst Leo dem XIV. in Rom ein Telefonat mit Trump an.

Merz hofft auf Fortschritte

Die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens hätten verabredet, in Vorbereitung auf das Gespräch zwischen dem US-Präsidenten und dem Kreml-Chef mit Trump zu sprechen, so Merz. "Wir können nur hoffen, dass es jetzt weitere Fortschritte gibt."

Das Telefonat der Europäer solle nach Möglichkeit noch am Abend stattfinden. Teilnehmen dürften dann der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk, der zusammen mit dem Trio vergangenes Wochenende nach Kiew gereist war, dürfte durch die polnische Präsidentschaftswahl verhindert sein.

Merz sagte, er habe in Rom auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Am Samstag hatte er bereits die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen. "Mein fester Eindruck ist, dass sowohl die Europäer als auch die Amerikaner fest entschlossen sind, zusammen, aber auch jetzt zielorientiert dafür zu sorgen, dass dieser schreckliche Krieg bald aufhört", sagte Merz. "Wir sind kleine Schritte vorangekommen in den letzten Tagen." Die Konfliktparteien redeten jetzt miteinander.

Erst Telefonat mit Putin, dann mit Selenskyj

Trump hatte am Samstag auf seiner Plattform Truth Social das Gespräch mit dem Kreml-Chef angekündigt. Er werde im Anschluss an das Telefonat mit Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Nato-Vertretern sprechen. Der US-Präsident äußerte zudem die Hoffnung, dass "eine Waffenruhe zustande kommt und dieser sehr gewalttätige Krieg (...) beendet wird".

Das Telefonat mit Putin wird am Montag um 16.00 Uhr MESZ erwartet.

Ukraine: Bisher größter Drohnenangriff Russlands

Ungeachtet der Bemühungen um einen Waffenstillstand hat Russland ukrainischen Angaben zufolge am Sonntagmorgen mit 273 Drohnen die Ukraine angegriffen. Das ist der ukrainischen Luftwaffe zufolge der größte Drohnenangriff seit Beginn des Überfalls Russlands auf die Ukraine.

Vor allem die Region um die Hauptstadt Kiew sowie die Regionen Donezk und Dnipropetrowsk seien attackiert worden. Eine Frau sei getötet und mindestens drei Personen verletzt worden.