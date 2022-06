Vor Nato-Gipfel: Türkei trifft sich mit Finnland und Schweden

Im Streit um eine Aufnahme Schwedens und Finnlands in die Nato will sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö und der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson treffen. Das Gespräch soll in Madrid stattfinden, wo sich die Staats- und Regierungschefs der Nato zu einem Gipfeltreffen versammeln.

Erdogan blockiert Nato-Beitritt wegen "Unterstützung von Terrororganisationen"

Schweden und Finnland haben Mitte Mai die Aufnahme in die Nato beantragt. Die Türkei blockiert bislang einen Beitritt. Begründet wird dies mit einer angeblichen Unterstützung Finnlands und Schwedens für "Terrororganisationen" wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der syrischen Kurdenmiliz YPG. Die Ministerpräsidentinnen Andersson und Marin aus Schweden und Finnlandweisen das zurück.

Proteste gegen Nato-Gipfel in Madrid

In Madrid sind derweil tausende Menschen gegen das Treffen der Militärallianz auf die Straße gegangen. Begleitet von zahlreichen Polizisten zogen die Demonstranten am Sonntag durch die Innenstadt und riefen in Sprechchören "Nein zum Krieg, nein zur Nato".

An der Demonstration nahmen nach Behördenangaben 2.200 Menschen teil, nach Angaben der Organisatoren waren es 30.000. Minister der linken Podemos-Partei, die an der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez beteiligt ist, wurden bei der Demonstration nicht gesichtet. Lediglich der Staatssekretär Enrique Santiago von den Kommunisten nahm daran teil.