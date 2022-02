Vor Münchner Sicherheitskonferenz: Religionen beten für Frieden

Christen, Muslime, Juden, Buddhisten und Bahai – am Sonntag sind Mitglieder und Vertreter aller Religionsgemeinschaften in München zum so genannten "Friedensgebet der Religionen" eingeladen. Das sei angesichts der wachsenden Spannungen zwischen der NATO und Russland "von großer Wichtigkeit", betont "Pax Christi".

Gebet um Frieden statt Gespräche um Aufrüstung

Die internationale katholische Friedensbewegung lädt in diesem Jahr schon eine Woche vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz zu ihrem interreligiösen Friedensgebet ein. Eigentlich findet der Begleitakt zu dem internationalen Gipfeltreffen rund um globale Sicherheitsfragen alljährlich an dessen Ende statt. Aus Raum-Gründen sei die Veranstaltung in diesem Jahr aber vorgezogen, hieß es.

Überschrieben ist das diesjährige Gebetstreffen mit dem Titel "Neue Wege zur Sicherheit – gemeinsam und vertrauensvoll". Los geht es am Sonntag um 11.30 Uhr im Pfarrsaal St. Anna im Münchner Stadtteil Lehel. Wer teilnehmen möchte, soll sich aus Pandemie-Gründen vorab telefonisch oder per E-Mail anmelden. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Corona-Regeln begrenzt.