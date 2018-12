Vor Misstrauensvotum: May lehnt Rücktritt im Brexit-Chaos ab

Inmitten des Brexit-Streits droht der britischen Premierministerin Theresa May das Aus. May muss sich noch heute Abend gegen 19 Uhr einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Das werde sie mit ganzer Kraft tun, sagte May. Ein Führungswechsel würde nichts an den Grundsätzen der Brexit-Verhandlungen und auch den schwierigen Mehrheitsverhältnissen im Parlament ändern, sagte die Premierministerin weiter.

Mays politische Zukunft hängt am seidenen Faden

May warnte die Mitglieder ihrer Partei eindringlich vor den Folgen eines Führungswechsels in Großbritannien. Sollte May die Misstrauensabstimmung verlieren, wäre auch ihr Posten als Premierministerin nicht mehr zu halten. Die Wahl eines neuen Chefs könnte den geplanten EU-Austritt verzögern oder sogar verhindern, warnte sie.

Brexit-Vertrag in Mays Partei umstritten

Der Vorsitzende des bei den konservativen Tories zuständigen Gremiums, Graham Brady, hatte kurz zuvor mitgeteilt, dass das nötige Quorum für die Misstrauensabstimmung von 48 Abgeordneten der Tory-Fraktion erreicht wurde. Hintergrund des Misstrauensvotums ist das Chaos rund um den von May mit der Europäischen Union ausgehandelten Brexit-Vertrag. Dieser ist auch in ihrer eigenen Partei höchst umstritten.

Für weiteren Unmut unter vielen Abgeordneten sorgte Mays Entscheidung vom Montag, die für den nächsten Tag angesetzte Parlamentsabstimmung zum Brexit-Vertrag zu verschieben. May hätte die Abstimmung am Dienstag wohl verloren. Um May zu stürzen, müssen bei dem Misstrauensvotum mindestens 159 von 316 Abgeordneten gegen die Premierministerin stimmen.

Ranghohe Unterstützung für May

Mehrere ranghohe Kabinettsmitglieder kündigten am Mittwoch an, May zu unterstützen. "Das Letzte, was unser Land jetzt braucht, ist eine Führungswahl in der konservativen Partei", schrieb Innenminister Sajid Javid auf Twitter. Auch Außenminister Jeremy Hunt sagte May seine Unterstützung zu.