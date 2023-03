Vor Koalitionsausschuss: Streit in Ampel-Regierung hält an

SPD, Grüne und FDP sind aktuell eher im Streit- als im Arbeitsmodus. Am Sonntagabend wollen sich die Koalitionsspitzen nun im Kanzleramt treffen und Lösungen finden. Vor allem die Grünen und die FDP liegen in vielen Fragen über Kreuz. Die Sticheleien gingen auch am Freitag weiter.

Grünen-Chefin kritisiert Blockadehaltung

So erneuerte Grünen-Chefin Ricarda Lang die Kritik ihrer Partei an den Ampel-Partnern und warf ihnen eine Blockadehaltung bei einzelnen Themen, wie dem Klimaschutz vor. "Alle demokratischen Parteien haben sich dem Ziel verschrieben, dass wir 2045 klimaneutral werden. Wenn es dann aber konkret wird, ducken sich plötzlich alle weg", sagte sie den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Über den richtigen Weg kann man reden. Was nicht geht, ist einfach alles zu blockieren", so Lang.

Zum Zustand der Koalition sagte sie: "In einer Regierung ruckelt es auch mal. In Zukunft darf es gerne wieder weniger ruckeln." Es sei jetzt an der Zeit, Lösungen zu finden. Auf die Frage, ob das bereits am Sonntag gelingen könnte, wollte sich die Grünen-Chefin nicht festlegen. Sie machte aber klar, dass ihre Partei anders als die FDP dem Straßenbau weiterhin keine Priorität einräumen wolle.

FDP: "Kein gemeinsames Grundverständnis bei Finanzen"

Auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai legte im Streit nach und verschärfte in puncto Haushalt den Ton: "Wir haben kein gemeinsames Grundverständnis in der Bundesregierung, was die finanzpolitische Realität betrifft", sagte er am Donnerstag. Einige sähen die FDP und vor allem Bundesfinanzminister Christian Lindner als Spielverderber. Doch eine solide Haushaltspolitik sei das geeignete und beste Mittel im Kampf gegen die Inflation.

Darauf pochte er auch einen Tag später im Interview mit der "Rheinischen Post": "Die Schuldenbremse muss eingehalten werden und die Ausgaben des Staates müssen priorisiert werden." Zudem dürften die Bürgerinnen und Bürger nicht weiter belastet werden. "Das gilt für Steuererhöhungen, überbordende Bürokratie, das übereilte Verbot von Öl- und Gasheizungen oder auch das Aus für den Verbrennungsmotor", fügte er mit Blick auf einige der Ampel-Streitthemen hinzu.

SPD wirft FDP und Grünen "Selbstdarstellung" vor

Auch aus den Reihen der SPD kommt erneut Kritik an den Koalitionspartner, allerdings geht es dabei weniger um Inhaltliches. Die Sozialdemokraten werfen FDP und Grünen vor, anstatt auf das Suchen von Lösungen abseits der Öffentlichkeit auf unnütze Profilierung zu setzen. "Selbstdarstellung hilft niemandem", sagte Fraktionschef Rolf Mützenich der "Süddeutschen Zeitung".

Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic sagte der Zeitung, er könne Grünen und FDP nur raten, "den Streit um die besten Antworten auf dringliche Fragen intern zu verlegen und das öffentliche Theater zu unterlassen". Die Menschen sehnten sich nach einer lösungsorientierten und kompromissbereiten Politik in Zeiten von großen Herausforderungen, so Ahmetovic.

Habeck mahnt Kompromisbereitschaft an

Kompromissbereitschaft hat auch Vizekanzler Robert Habeck mit Blick auf das Treffen am kommenden Sonntag angemahnt. "Alle kommen aus unterschiedlichen politischen Vorstellungen", sagte er am Donnerstag den Sendern RTL/ntv. "Und wenn man sich auf die konzentriert, also auf die Erwartungen, die Parteifreunde, die eigenen Freundeskreise, vielleicht die eigenen Medien-Freunde haben, dann kriegt man eben nicht das gemeinsame Werk hin", fügte er hinzu. Also müssten alle etwas gewinnen. "Und das bedeutet, alle müssen auch was geben. Das ist das Geheimnis von Kompromissen." Das hätten die Ampel-Parteien in den vergangenen Tagen nicht gut hinbekommen.

Ob es bei dem Treffen der Koalitionsspitzen am Sonntag im Kanzleramt besser wird, gilt als offen.