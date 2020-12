Vor EU-Gipfel: Letzte Chance für Brexit-Abkommen und Haushalt

"Mir war von Anfang an klar, dass das eine schwierige Zeit wird. Aber ganz zum Ende wird das Finale nochmal richtig spannend", erklärte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) im Interview mit dem BR. Gemeint ist damit zwar eigentlich die Schlussphase der deutschen Ratspräsidentschaft, diese deckt sich aber inhaltlich zu weiten Teilen mit den Themen des heute beginnenden EU-Gipfels in Brüssel.

Wenn die Staats- und Regierungschefs am Nachmittag zusammentreffen, stehen dabei die drei großen Themen im Mittelpunkt, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Juli bereits zur Kernaufgabe des deutschen EU-Vorsitzes erklärt hatte: die Verabschiedung des Haushalts, die damit verbundenen Corona-Hilfen für die Wirtschaft und das Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit.

Kommissionspräsidentin und Premierminister übernehmen die Verhandlungen

Erst zu Beginn der Woche wurden die Verhandlungen zwischen Brüssel und London zur Chefsache erklärt. Nun liegt es an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson, der eigens in die belgische Hauptstadt gereist ist, auf den Zielgeraden noch eine Einigung zu erzielen. Johnson erklärte im Vorfeld, die EU bestehe auf Standpunkten, "die kein Premierminister dieses Landes akzeptieren sollte". Noch sei ein guter Deal möglich, so oder so aber werde sein Land "mächtig florieren". Die EU wiederum hielt sich mit ihren Erwartungen an das Gespräch zwischen von der Leyen und Johnson zurück.

Am späten Abend dann die Entwarnung – kein Abbruch der Verhandlungen, aber auch kein Durchbruch. Die Diskussionen seien "lebhaft und interessant" gewesen, teilte Ursula von der Leyen auf Twitter mit: "Wir verstehen jeweils die Positionen des anderen, diese liegen aber weit voneinander entfernt." Umgekehrt verlief es beim offiziellen Pressefoto für das abendliche Spitzentreffen. Hier sah es die Kommissionspräsidentin als notwendig an, Premier Johnson auf die Hausregeln aufmerksam zu machen: "Halten Sie Abstand." Das Abnehmen der Maske – ebenfalls nicht mehr als eine kurze Ausnahme für das Foto.

Ein letztes Mal sei es nun die Aufgabe der Verhandlungsteams, die bestehenden Probleme zu lösen. Neu ist aber eine Frist: bis Ende des Wochenendes soll eine Entscheidung stehen.

Nur wenig Zeit für die Ratifizierung

Sollte es gelingen, die verbleibenden Punkte auszuräumen, drängt weiter die Zeit. Ein mögliches Abkommen muss noch in diesem Jahr durch das Europaparlament ratifiziert werden, ein Vorgang, für den die Zeit aus Sicht des Europaabgeordneten Bernd Lange (SPD) kaum noch ausreicht. Eine vorläufige Anwendung des Abkommens ohne Ratifizierung schließt das Parlament aber ebenso aus. Im Fall eines Durchbruchs gilt deswegen eine Sondersitzung des Europaparlaments zwischen den Jahren als wahrscheinlich.