Vor der Skisaison in Europa: Was gilt wo?

Schweiz: Weiter auf dem Sonderweg?

Die Schweiz ist trotz einer der niedrigsten Impfquoten in Europa ohne generelle 3G-Regeln in die Skisaison gestartet. In den Skigebieten muss also kein Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Corona-Test vorgezeigt werden. Nur in geschlossenen Gondelkabinen und Warteräumen gilt eine Maskenpflicht – wie überall in der Schweiz in öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Restaurantbesuche, also auch beim Après-Ski, brauchen allerdings alle Menschen über 16 einen 3G-Nachweis.

Mit dem grundsätzlichen Verzicht auf die 3G-Regeln beim Skifahren wählt die Schweiz wie schon im letzten Pandemie-Winter einen Sonderweg. Es ist aber nicht sicher, ob das für die ganze Skisaison so bleibt, sollte sich die Pandemie-Lage weiter verschlechtern. Laut dem Verband der Schweizer Seilbahnen steht es jedem Skigebiet frei, strengere Maßnahmen zu bestimmen.

Tobias Haller, Schweiz