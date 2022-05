Vor der Landtagswahl: Drei Kontrahenten in Schleswig-Holstein

Fast wie bei der Bundestagswahl: Eine Grüne, ein Sozialdemokrat und ein Christdemokrat kämpfen um die Macht. In Schleswig-Holstein aber scheint die CDU das Rennen zu machen. Auch sonst steht das kleine Küstenland ziemlich unter Strom – als Energielieferant.

Amtierender Ministerpräsident bei Bevölkerung beliebt

Besonnen und vertrauenswürdig – so kommt Ministerpräsident Daniel Günther, der seit fünf Jahren die derzeit einzige Jamaika-Koalition in Deutschland führt, bei der Bevölkerung an. Eine große Mehrheit der Schleswig-Holsteiner würde ihn direkt wählen, wenn sie könnte – darunter auch erstaunlich viele SPD-Anhänger.

Günther hat es sogar geschafft, populärster Ministerpräsident in ganz Deutschland zu werden. Er moderiert mehr, als dass er klare Kante zeigt, lässt sich auf Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern auf Marktplätzen ein, wirkt dabei stets konzentriert und zugewandt. Außerdem kommt ihm entgegen, dass das ländlich geprägte Schleswig-Holstein eine eher strukturell konservativ ausgerichtete Bevölkerung hat.

Daniel Günther (CDU) stellt Thema "Sicherheit" in den Mittelpunkt

Im Wahlkampf hat Günther das Thema "Sicherheit" in den Mittelpunkt gestellt und betont zwischen Husum und Niendorf regelmäßig: "Dass wir in den letzten fünf Jahren die Zahl der Polizeistellen aufgestockt haben, dass wir deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten ausbilden, dass wir den Trend, Polizeistationen in den ländlichen Räumen zu schließen, gestoppt haben."

Die innere Sicherheit, die klassische Kernkompetenz der CDU, verknüpft Günter aber bewusst auch mit der Sicherheit von Energie. Denn Schleswig-Holstein sieht darin seine wirtschaftliche Zukunft. Es gibt bereits entlang der Küste viele Windräder. In Brunsbüttel wird ein LNG-Terminal gebaut, das ab Ende nächsten Jahres bereit sein soll. Unter anderem damit will sich Deutschland von russischem Gas unabhängiger machen. In Heide wird das schwedische Unternehmen Northvolt die grünste Autobatterien-Firma der Welt bauen. 3.000 Arbeitsplätze sollen entstehen und eine Million Batteriezellen für E-Autos pro Jahr gebaut werden. Mit diesen Fakten kann Günther stolz auftreten. Sie sind vor allem aber der Verdienst von Bernd Buchholz, dem FDP-Wirtschaftsminister.

Derzeit Jamaika-Koalition

Die Jamaika-Koalition ist populär. Möglicherweise kann aber Schwarz-Grün oder Schwarz-Gelb alleine regieren. Müsste die FDP in die Opposition, möglicherweise auch nach der am 15. Mai anstehenden Wahl in Nordrhein-Westfalen, dann wäre das für die FDP insgesamt eine macht-strategische Sackgasse. Da wäre sie nur noch in Koalitionen mit dem Lager links von der Mitte.

Monika Heinold (Grüne): "Ich bin sehr machtbewusst"

Monika Heinold ist die Spitzenkandidatin der Grünen. Sie sagt: "Ich bin sehr machtbewusst, das sag' ich auch immer offen." Die Politikerin hat auch die längste Erfahrung von den drei Kontrahenten um das Amt des Ministerpräsidenten in Schleswig–Holstein. Sie sitzt seit 25 Jahren im Kieler Landtag und war schon in der Vorgängerregierung Finanzministerin. Heinold, Günther und der SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sind sich einig, dass ihr Bundesland Energiewendeland Nummer Eins ist und unterstützen diesen Trend. Schleswig-Holstein subventioniert auch die Ansiedelung von Game-Changern wie die Batterie-Gigafactory in Heide.

Thomas Losse-Müller (SPD) setzt auf soziale Themen

Losse-Müller, bis 2020 noch bei den Grünen und dann zur SPD gewechselt, setzt allerdings besonders stark auf die soziale Karte. "Wie sollen die Menschen glauben, dass wir Gesellschaft modernisieren können, wenn wir noch nicht mal schaffen, die Kita gebührenfrei zu machen?" SPD-Spitzenkandidat Thomas Loose-Müller

Losse-Müller möchte darüber hinaus Schülern kostenlose Laptops zur Verfügung stellen und Wohnen preiswerter machen. Allerdings: Er ist wenig bekannt in Schleswig-Holstein.

Bundes-CDU hofft auf Aufwind

Sollte Daniel Günthers CDU ein gutes oder sogar sehr gutes Wahlergebnis einheimsen können, würde das für den Bundesvorsitzenden Friedrich Merz einen Lichtstreif der Hoffnung am Horizont bedeuten. Am 15. Mai findet schon die nächste Landtagswahl statt, in dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Das wird zwar auch von einem CDU-Ministerpräsidenten regiert, aber ob Hendrik Wüst sich halten kann, gilt als ungewiss. Möglicherweise aber könnte sich ein CDU-Erfolg in Kiel verstärkend auf Nordrhein-Westfalen auswirken.

