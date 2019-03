Vor der Bahn-Bilanz: Wie kann Bayern profitieren

Schon in diesem Jahr investiert die Deutsche Bahn in Bayern 1,6 Milliarden Euro. Diese fließen in das Schienennetz, insbesondere um Gleisabschnitte oder Brücken zu sanieren, aber auch um Bahnhofsanlagen zu erneuern. Daneben gibt es Großprojekte wie die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München oder die Elektrifizierung der Strecke München-Lindau.

Dreifache Steigerung der Investitionen

In den kommenden Jahren will der Bund die Mittel für den Schienenverkehr noch einmal aufstocken. Dann könnten bis zu 5,6 Milliarden Euro pro Jahr für den Ausbau und die Sanierung der Bahnstrecken in Deutschland bereitstehen.

Bayern profitiert schon jetzt

So wird die Strecke von Augsburg nach Ulm viergleisig ausgebaut und die Linie Hof-Regensburg elektrifiziert. Ausgebaut wird auch die Strecke von München über Mühldorf bis weiter nach Freilassing. Stehen weitere Gelder zur Verfügung und will die Bundesregierung den sogenannten Deutschlandtakt umsetzen, könnte diese Strecke für Geschwindigkeiten bis 200 km/h ertüchtigt werden.

Gelder erhofft sich die DB auch für den Bahnausbau in München. Einen Vorteil hat der Ärger vieler Bahnkunde. Dass mehr Geld in die Schiene gesteckt werden muss, ist inzwischen auch in der Politik angekommen.