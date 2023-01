Vor Demo in Lützerath: Polizei kontert Greta Thunbergs Kritik

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt am Samstag an einer Kundgebung gegen den Abriss des Dorfes Lützerath zur Braunkohleförderung teil. Zu der Demonstration im Nachbarort Keyenberg, der wie Lützerath zu Erkelenz gehört, erwartet die Polizei 8.000 Teilnehmer. Das Motto der Demonstration ist "Räumung verhindern! Für Klimagerechtigkeit". Aus 50 Städten und 14 Bundesländern würden Teilnehmer erwartet, teilte Fridays for Future mit. Rund 200 Menschen wollen sich allein von Würzburg aus auf den Weg machen.

Das Verwaltungsgericht Aachen hatte am Freitag entschieden, dass die Veranstalter die Demonstration nahezu wie geplant durchführen können und Auflagen zu einem anderen Austragungsort der Polizei gekippt. Nur der Einsatz von Traktoren bei der Veranstaltung wurde auf Wunsch der Polizei untersagt.

Konkret fordert das Bündnis einen Räumungsstopp, um die geplante Abbaggerung der Braunkohle unter Lützerath durch den Energiekonzern RWE zu verhindern. An der Demonstration sind unter anderem die Initiativen Alle Dörfer bleiben, Fridays for Future und der BUND beteiligt. Zu dem Protestzug werden auch die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer erwartet.

Polizei: Thunberg hat vor allem mit der Presse gesprochen

Thunberg ist seit Freitag vor Ort. Nach Angaben der Polizei war sie in Begleitung einer Bundestagsabgeordneten der Grünen. Das Bundestagsbüro von Kathrin Henneberger bestätigte am Abend, dass Thunberg die Abgeordnete begleitet habe, die demnach als Parlamentarische Beobachterin vor Ort ist.

Nach ihrem Eintreffen hatte Thunberg das Vorgehen der Polizei kritisiert. "Es ist empörend, wie die Polizeigewalt ist", sagte Thunberg. Der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach wies den Vorwurf zurück. "Frau Thunberg hat sich nur heute für kurze Zeit in absolut friedlicher Atmosphäre blicken lassen. Den größten Teil ihres Aufenthalts hat sie genutzt, um mit der Presse zu sprechen – während fast neben ihr sehr behutsam gearbeitet wurde." Die Aktivistin, so Weinspach, habe nicht die Gelegenheit ergriffen, um sich ein differenziertes Bild zu machen.

Aktivisten: Aktuelle Braunkohle reicht aus

"Die Situation in Lützerath ist eine riesige internationale Blamage für die Bundesregierung", sagte Thunberg der Nachrichtenagentur dpa. "Seit Jahren verteidigen Menschen Lützerath, als Teil einer globalen Gerechtigkeitsbewegung. Die Tatsache, dass Menschen aktiv werden, ist ein Zeichen der Hoffnung." Die 20-Jährige rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Demonstration zu beteiligen.

Seit Mittwoch ist die Polizei damit beschäftigt, den bis dahin von Klimaaktivisten besetzten Ort zu räumen und abzureißen. Anschließend will der Energiekonzern RWE die darunter liegende Kohle abbaggern. Nach Darstellung der NRW-Landesregierung und der Bundesregierung ist dies notwendig, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Die Aktivisten bestreiten das - nach ihrer Darstellung reicht die Braunkohle im aktuellen Tagebau aus.

Polizei: Besser vorangekommen, als wir dachten

Wie lange die Aktivisten noch durchhalten, ist ungewiss. Am Freitag sei das letzte Gebäude des Dorfes geräumt worden, teilte die Polizei Aachen mit. Es befänden sich allerdings noch Besetzer in Baumstrukturen. Auch in der am Donnerstag entdeckten unterirdischen Bodenstruktur befänden sich nach wie vor mehrere Aktivisten. Bislang lehnten sie ein freiwilliges Verlassen des Tunnels ab, erklärte die Polizei.

"Wir sind viel besser vorangekommen, als wir dachten", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag dem Sender Phoenix. Der Einsatz könne möglicherweise schneller abgeschlossen werden als erwartet.

Klimaaktivisten: Neues Ziel ist der Tagebau

"Die Polizei ist leider schneller im Dorf als gedacht", räumte eine Sprecherin der Initiative Lützerath in einem auf Twitter veröffentlichten Video ein. Sie kündigte eine Verlagerung der Proteste auf das Gebiet des Tagebaus an.

Aus dem nahegelegenen Keyenberg liefen laut Polizei am Freitagnachmittag mehrere hundert Aktivisten über Felder und Wirtschaftswege in Richtung Tagebaukante. Diese Gruppe sei von der Polizei unter anderem mit Reiterstaffeln "auch unter Anwendung unmittelbaren Zwangs, vor dem Erreichen des Gefahrenbereiches aufgehalten" worden. Eine kleinere Protestgruppe blockierte laut Polizei einen Wirtschaftsweg an der L 12, entfernte sich nach einer Stunde aber wieder.

Die Räumung von Lützerath wird von teilweise heftigem Widerstand begleitet. Beamte wurden laut Polizei wiederholt mit Pyrotechnik, Steinen und Farbbeuteln beworfen.

Nach Angaben der Aachener Polizei vom Freitagabend wurden seit Beginn der Räumung gegen 124 Menschen Strafanzeigen gestellt, insbesondere wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und wegen Landfriedensbruchs.

Mit Informationen von dpa und AFP