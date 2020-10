Vor dem Gastronomie-Winter: Gibt es Alternativen zum Heizpilz?

Durch die Corona-Pandemie müssen viele Gastwirte hohe finanzielle Verluste hinnehmen. Um diese wieder hereinzuholen, beziehungsweise um einen erneuten Einbruch der Einnahmen in den kälteren Monaten zu verhindern, hat der Bundesverband der deutschen Gastronomen (DEHOGA) gefordert, dass das Aufstellen von Heizpilzen im Corona-Jahr ausnahmsweise wieder erlaubt sein sollte.

Denn dadurch könne man auch in den kälteren Monaten auf die Außenbereiche ausweichen, so die Begründung. In München wurde dieser Forderung bereits nachgegangen: Bis März 2021 sollen hier Gastronomiebetriebe Öko-Heizpilze aufstellen dürfen. Doch in anderen Teilen Deutschlands bleibt der "Klimasünder" Heizpilz weiterhin verboten – die Suche nach Alternativen geht weiter.

Das Problem mit dem Heizpilz

Grund dafür, dass Heizpilze umstritten sind, ist der hohe CO2-Ausstoß, sowie die schlechte Energieeffizienz der Geräte. So kann man laut Umweltbundesamt mit der Energie, die ein gasbetriebener Heizpilz pro Stunde verbraucht, einen einzelnen Raum in einem Niedrigenergiehaus sechs Stunden lang beheizen. Pro Heizpilz würden bis zu vier Tonnen CO2 pro Jahr ausgestoßen. Im Angesicht der Klimakrise stellen die mobilen Heizstrahler also einen Rückschritt für den Klimaschutz dar.

Münchner Kompromiss: Nur Ökostrom

In München umgeht man das Problem des gasbetriebenen Heizstrahlers, indem nur elektrische Wärmepilze erlaubt sind und diese ausschließlich mit Ökostrom betrieben werden dürfen. Auch diese Pilze haben zwar einen erhöhten Energieverbrauch, stoßen aber bedeutend weniger CO2 aus als die gasbetriebenen.

Andere Lösung für Innenräume: Raumluftfilter

Eine weitere Hilfestellung für Gastronomiebetriebe können Raumluftfilter sein, die im Inneren des Lokals zum Einsatz kommen. Die Geräte sollen Schwebstoffe aus der Luft filtern, wodurch das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, erheblich sinken würde. In den kalten Monaten müsste man somit nicht unbedingt nach draußen ausweichen. Doch Luftfilter sind sehr teuer und nicht für jeden Betrieb erschwinglich. Zudem werden die Geräte an Schulen gerade dringend benötigt.

Preisgünstig und umweltfreundlich: Warm anziehen

Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe verweist auf simplere Alternativen. Gäste sollten "dickere Pullover" anziehen, Gastwirte könnten ausreichend Windschutz aufbauen sowie "kuschelige Decken für draußen anbieten". Für die Übergangszeit, so Resch, seien diese Maßnahmen komplett ausreichend, denn bei Minustemperaturen im Winter würden auch Heizpilze nichts mehr nützen.

Wieder liefern oder abholen lassen

Ähnlich wie im März dieses Jahres werden wohl viele Lokale ihr Angebot weitgehend auf Mitnehm- und Lieferbetrieb umstellen müssen. Das funktioniert für flexible Lokale teilweise sehr gut, gerade wenn diese viel werben können.

Doch aufgrund von Personalmangel oder finanziellen Schwierigkeiten ist auch der Lieferbetrieb für einige Restaurants eine Herausforderung: Viele Online-Lieferdienste verlangen eine vergleichsweise hohe Provision. Und um selbst auszuliefern, fehlt oft Personal. Jedoch könnten Rabattaktionen, sowie die Möglichkeit für die Kunden, sich ihre Bestellung selbst im Lokal abzuholen, während der Wintermonate durchaus zum Geschäft beitragen.

Autofreier Tag als Ausgleich?

Einen Kompromiss zwischen Heizpilz und Umweltschutz sucht die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne): Sie schlägt vor, den Gebrauch von klassischen gasbetriebenen Heizpilzen zu erlauben, dafür aber als Ausgleich einen autofreien Sonntag anzubieten. Auch die IHK hat sich dafür ausgesprochen, ein Verbot von Heizpilzen aufzuheben, dafür aber von Gastronomiebetrieben eine Klimaabgabe einzufordern.