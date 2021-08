Vor Corona-Gipfel: Naht Ende der Gratis-Corona-Tests?

In Deutschland ist aktuell etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft. Laut Experten ist das aber zu wenig, um den Kampf gegen das Virus zu gewinnen. Viele Politiker wollen deshalb den Druck auf die Ungeimpften erhöhen, indem die kostenlosen Corona-Tests wegfallen sollen. Bislang übernimmt die Kosten dafür der Steuerzahler.

Niedersachsens Ministerpräsident für Ende der Gratis-Tests

Vor der morgigen Ministerpräsidentenkonfernz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich mehrere Länderchefs für ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests ausgesprochen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte dem Berliner "Tagesspiegel", er halte es ausdrücklich für richtig, dass Ungeimpfte ab dem Herbst ihre Tests selbst bezahlen müssen. "Bis dahin hatte jeder die Möglichkeit, sich kostenfrei impfen zu lassen", so der SPD-Politiker.

Ein Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums sieht dafür Mitte Oktober als Termin vor. Dabei geht es nur um jene, für die es eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt - also nach derzeitigem Stand keine Kinder - und bei denen keine medizinischen Gründe dagegen sprechen.

Kretschmann: Tests auf Dauer nicht finanzierbar

Auch sein baden-württembergischer Amtskollege, Winfried Kretschmann, drängt darauf, die bisherige Testregelung auslaufen zu lassen. Kretschmann erklärte in der "Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten": "Auf Dauer wird die öffentliche Hand die Tests nicht finanzieren können. Das ist auch eine Frage von fairer Lastenverteilung, denn es gibt ja ein kostenfreies Impfangebot für alle."

Der Grünen-Politiker betonte aber, dass es richtig sei, mit dem Fortschreiten der Impfquote zu einem neuen Umgang mit Freiheiten und Beschränkungen zu kommen. "Dabei gilt grundsätzlich: Einschränkungen bei Geimpften und Genesenen werden wir zu großen Teilen aufheben", sagte er. Für Nichtgeimpfte werde man wegen des höheren Ansteckungsrisikos den Zugang zu Veranstaltungen oder Einrichtungen "weiter an Bedingungen knüpfen". Auch Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen werde man erstmal weiter beibehalten.

Justizministerin Lambrecht will Geimpfte und Getestete gleich behandeln

Nach Ansicht von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sollen Personen, die negativ auf das Coronavirus getestet sind, aber keinesfalls schlechtergestellt werden als Geimpfte. Angesichts der Pandemielage seien solche weitreichenden Grundrechtseinschränkungen seitens des Staates der falsche Weg, sagte Lambrecht am Montag im Inforadio des RBB.

Lambrecht sprach sich aber ebenfalls dafür aus, das staatlich finanzierte Angebot von Corona-Tests zu beenden. Einen konkreten Zeitpunkt wollte sie dafür aber nicht nennen. Sie glaube, der September sei so ein Monat, "wo dann auch solche Entscheidungen durchaus getroffen werden können". Wenn bis dahin jemand kein Impfangebot annehme, müsse er die Konsequenzen tragen.

Bundesfinanzminister erwartet Neuregelung ab Herbst

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte bereits mehrfach gefordert, das Gratisangebot an Corona-Schnelltests zu beenden. Der Kanzlerkandidat plädierte nun erneut in der Süddeutschen Zeitung dafür. "Ich denke, im Herbst werden sie kostenpflichtig werden für alle Erwachsenen, bei denen keine gesundheitlichen Gründe gegen eine Impfung bestehen". Scholz sagte, die Allgemeinheit werde diese Tests "nicht auf Dauer" bezahlen. Dabei sei ihm allerdings auch wichtig, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, auch weiterhin über Tests die Möglichkeit haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen. "Neben geimpft und genesen soll weiterhin auch getestet als Weg offenstehen."

Der Vizekanzler äußerte vor der Konferenz außerdem die Hoffnung, dass Deutschland dank der Impfungen dieses Mal besser durch den Herbst und Winter kommt. "Es sollte keinen weiteren Lockdown geben", sagte er der SZ.

FDP pocht auf kostenlose Testmöglichkeiten für alle

Kritik an den Plänen kommt von der FDP. Bundestagsfraktionsvize Stephan Thomae sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sei zwar ebenfalls dafür, die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. Dies müsste aber mit einer "unaufgeregten Aufklärungskampagne" erfolgen und nicht mit "Drohungen eines unmittelbaren oder mittelbaren Impfzwangs".

Die Diskussion über die Kostenpflichtigkeit von Corona-Tests schade der Pandemiebekämpfung dabei mehr als dass sie nütze, so Thomae. Er verwies darauf, dass ohne Freiwilligkeit diese Krise nicht erfolgreich zu besiegen sei. Deshalb muss für das Testen verstärkt geworben werden. "Die Kostenlosigkeit der Tests möglichst lange, auch bis in das Jahr 2022 hinein aufrecht zu erhalten, ist gut angelegtes Geld", betonte FDP-Politiker. Das gelte auch für Genesene und Geimpfte.

CSU-Generalsekretär will Nachteile für Ungeimpfte nicht ausschließen

Angesichts wieder steigender Infektionszahlen wollen die Landesregierungschefs und Merkel am Dienstag beraten, wie sich die anrollende vierte Welle flach halten lässt. Die Frage der Testkosten ist aber nur einer der Punkte, mit denen sich Merkel und die Ministerpräsidenten befassen dürften. "Deutschland darf nicht wehrlos und schutzlos in den Herbst gehen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume im "Bild"-Internetformat "Die richtigen Fragen".

Blume will auch Nachteile für Ungeimpfte nicht ausschließen. Wenn es zu "drastisch steigenden Neuinfektionen" kommen sollte, könnte es bei Menschen, die nicht geimpft oder genesen, sondern nur getestet sind, zu Einschränkungen kommen, warnte er. "Wir wissen ja, dass Tests und gerade die Schnelltests definitiv nicht das Sicherheits- und Zuverlässigkeitsniveau haben, das wir eigentlich bräuchten", sagte er.